El intendente de Caseros conoció a su esposa siendo la reina de la Flor del Pago en pronunciamiento

Alejandro Farías fue otro de los intendentes que el recuerdo le jugó en sus retinas, el vecinalista cuando acompañaba en la escuela de Pronunciamiento al gobernador Bordet se me acerco cuando el primer mandatario firmaba autógrafos con su esposa y me conto en un tono muy tímido y casi con miedo aquí conocí a mi señora.

En este tinglado semí terminado, mi actual mujer era la reina de la Flor del Pago y estos lugares eran tradicionales para salir a bailar y conocer a una mujer.

Mira que recuerdo la primera vez la saque a bailar en este mismo lugar quien diría que hoy sería mi esposa.

Melancolía, alegría, recuerdos, que generan al alma una sensación especial y autentico es mas no tengo una amistad con el intendente de Caseros es mas nunca me dieron una publicidad por eso me sorprendió que se acercara y me narrara un hecho especial, significativo y tan personal, pero bienvenido sea me suele pasar estas cosas.

No hay dudas que los sentimientos y el amor sigue existiendo en las personas y cuando podes expresarlo a un extraño es un momento único, esto contradice a aquellos que dicen el amor murió, la familia no existe, los proyectos en común se terminan chocando esta sencilla anécdota que me conto el Intendente de caseros marcan que los sentimientos, los recuerdos, el amor afloran cuando menos lo pensas.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla