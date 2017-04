Marcelo Bisogni Renuncio?

Tengo una inmensa duda, no se lo ve en los lugares tradicionales.

No se lo ve acompañando al gobernador, no se lo ve acompañando al Ministro de Producción, no se lo escucha en los medios, es un misterio y es la pregunta que todos se hacen, estará enfermo, estará de vacaciones, algo le debe haber sucedido para no mostrarse.

No se entiende realmente que le paso por la cabeza un hombre que tuvo el poder político durante 8 años en la ciudad que la gente lo reeligió con el 52% de los votos y que además se dio el lujo de poner a un sucesor que ni siquiera conocía los barrios.

Lo real y concreto que la relación con el Dr. Lauritto es nula, ahora ambos lo van a desmentir a lo mejor hasta una foto se saquen, pero la verdad es que las diferencias son abismales, pero cuando el gobernador viene a la ciudad o al departamento Bisogni siempre está a su lado últimamente, Colonia Elia, Concepción del Uruguay, San Justo y Pronunciamiento se noto que no estuviera.

A lo mejor pretende dejar la política, o se habrá cansado o problemas particulares lo pueden estar condicionando esperemos que solo sea una decisión de guardarse y esperar para salir a la luz nuevamente.

Su gente que todavía tiene fundadas esperanzas en él se pregunta a diario que le pasa a Marcelo.

El Observador

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta