Qué locura es más importante un vestido que la amistad de Macri con el Presidente más poderoso del mundo

Argentina se ha convertido en un país que en definitiva no sabe lo que quiere, está todo bien que haya un 50% de argentinos que no quieran a Mauricio Macri, que no compartan sus ideas, su manera de encarar las cosas y puede ser hasta ser lógico pero el árbol nos suele tapar el bosque y me parece nos estamos acostumbrando en vez de pensar en un país con inclusión.

Que el vestido de la primera dama sea el hecho más importante para destacar en la visita a los Estados Unidos el País más poderoso del Mundo y que el presidente Norteamericano haya destacado que hace 25 años conoce a nuestro presidente tendría que haber sido tapa de todos los medios nacionales y no lo fue para algunos.

Ahí salto la Locura el vestido rojo fue la discusión de fondo esta bueno el ninguneo, quitar el merito a la oficialismo pero no reconocer el hecho de la amistad entre dos presidentes es una irresponsabilidad.

No sé si se lograra algo o no o si esta visita protocolar puede traer algo a la Argentina solo el tiempo mostrara si la visita sirvió o no pero fundamentalmente hoy la argentina está cerca del país más poderoso del mundo.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla