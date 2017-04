Gustavo Bordet cada día más firme - Luis Sandoval emocionado como nunca – René Bonato una sorpresa

La ciudad de Pronunciamiento recibió al gobernador y a su señora esposa en un día diferente con un afianzado gobernador que no tiene problema de tiempo para hablar con la gente

y demostrando una cualidad mas el cariño que siente por los chicos, un gesto, una mirada diferente ya que los chicos de menos de 10 o 11 años no votan.

Entre chicanas le dije a los chicos guarden bien el autógrafo para cuando Bordet sea Presidente va a valer mucho Me miro Bordet él y su señora con el Dedo me dijo nunca (me Hizo acordar a la leyenda NO al DEDO).

Una circunstancia distinta que muestra a un gobernador distinto, un hombre que sin prejuicio expresa voy a trabajar junto al Presidente, a los intendentes, a los presidentes de Juntas de gobierno y a los ciudadanos de Entre Ríos, tenemos la obligación de gobernar para todos independientemente del color político que pertenezcan.

No especula si estas declaraciones le afectan o algunos peronistas lo tratan de incondicional a Macri, el fue claro tengo la obligación de que Entre Ríos tenga destino a pesar de los contratiempos que tengamos.

Un reconocimiento a su pueblo o al de su madre en la escuela que trabajo o a su padre cuando dijo se tuvo que ir por que había pocas posibilidades en el futuro laboral, pero con un factor distinto acompañado por su compañera recordando ambos la infancia o la nostalgia de la formación que les habían dado sus padres.

Un paréntesis aparte en la historia de Luis Sandoval que indudablemente esta visita lo dejo perplejo, emocionado y es lo lindo de la política que a pesar de muchos años de intendencias todavía la vida le sigue regalando algunas sorpresas como esta, se lo notaba emocionado no por lo que recibió que esas crónicas las cuentan las agencias oficiales si no por lo que significo el hecho la circunstancias de esta visita que dejo una mirada social, una mirada política y un respaldo inimaginado para Pronunciamiento.

Otro párrafo aparte es para René Bonato, este Senador Departamental que trabaja denodadamente con un solo objetivo unir al departamento a Concepción del Uruguay le maneja Lauritto, pero en esta búsqueda el mayor orgullo de Bonato es haber integrados a todos a lo largo y ancho del departamento, tal vez un atarea que no se note o no salga a la luz o que sean estrategias armados con Lauritto lo que signifique no puede opacar su trabajo y el resultado.

Esta a la clara llega un gobernador acaricia un recuerdo de su infancia y de sus padres, le devuelve algo a una ciudad que lo vio formarse, compartió con su esposa un momento especial y logro que Luis Sandoval se emocionara y hablara poco delante de su pueblo todo un logro.

Es increíble ver cómo crece el gobernador para un periodista que lo suele ver una vez por mes, observarlo y charlar aunque sea cinco minutos, uno alcanza a comprender que se condicen sus palabras con los hechos, con cuestiones sencillas y pensando en la gente que en definitiva es lo que busca el ciudadano, tener seguridad en lo que va logrando y que el destino no se lo destruya.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta