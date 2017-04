Lauritto reunión para capacitar doble mensaje de fuerte contenido politico

Un Desconocido discurso de José Lauritto donde planteo cuestiones concretas el que se quiera ir de la función están las puertas abiertas pero se tiene que ir del Municipio este comentario a los únicos que asusto fue a los contratados.

Levanto al Secretario General del PJ Concordia – Aldo Álvarez que está en Casfeg programa Gestar, levantándolo como que es uno de los pocos dirigentes de la provincia que viene creciendo en todo el ámbito de la provincia en lo político y en lo dirigencial.

Semejante declaración dejo mudos a todos, como Lauritto destaca a otro hombre de Concordia y no puede consolidar alguno del departamento Uruguay, pero todo tiene otra explicación lógica en la biblioteca del Pato, este muchacho Aldo Álvarez hace un tiempo que viene bregando por que asuma una conducción peronista de todo el corredor del Rio Uruguay, una jugada arriesgada teniendo en cuenta que el peronismo de Concordia es como el álamo se dobla pero no se rompe, una regla política histórica.

Algo cambio en el pensamiento de José Lauritto para ser gobernador hay que tener un pie en Concordia sin este espacio es difícil proyectar algo importante y Álvarez le abrió esta puerta a través del Gestar una charla como deben funcionar los municipios, una cortina de humo por que el fondo es que sus funcionarios empiecen a comprender lo difícil de este camino.

Algunos de los funcionarios de Lauritto están más preocupados por sacarse una selfi que por capacitarse, para ir a la provincia hay que ir con conocimientos.

En relación a este hecho también lo nombro dos veces al único Legislador de la ciudad, los otros son concejales pero Hugo Cettour cree que está más arriba de todos y que sus ojos celeste lo habilitan a ser diferente, ahora es cierto que el legislador de la ciudad insistió en varias oportunidades a Lauritto para que traiga esta capacitación es mas acompaño a Concordia a que lo viera.

La charla rondo sobre aspectos de Capital Federal , Francia, Barcelona disertando un joven con experiencia pero mostrando una realidad totalmente distinta a la que vivimos por estos lados si aquí la viveza le gana a lo inimaginable, calculen que ponen en garantía las maquinas viales en varias oportunidades cuando solo se acepta una vez.

Invitados Vip - Y se Olvidaron de la conducción del PJ Uruguay aunque se acordaron por que definieron que va a haber una capacitación en el Partido, una conducción paralela o el sinceramiento quien es el conductor natural del peronismo. Ah también hubo funcionarios no peronistas que no invitaron y llamo la atención de funcionarios Peronista que no invitaron.

Algo que sin duda salió de la agenda fue la critica a un ilustre desconocido que le pide informe de los subsidios que da el Intendente. Lejos de asustarse Don José estos ignotos desconocidos, que nunca ganaron una elección, ni siquiera de una cooperadora de escuela hoy son fiscales y quieren que le rinda cuentas.

Nuevamente Martin Oliva – René Bonato Los dos posibles candidatos y completaba al grupo selecto Luis Sandoval intendente de pronunciamiento – Curuchet su par de Herrera.

Fiel a su estilo estuvo toda la charla observando quien fue, si prestaba atención, quien no estaba quien se levanto inmediatamente después que termino su mensaje. Y se fueron, quienes comprendieron el mensaje de que hay que capacitarse.

La municipalidad es un ente administrativo solo eso no voy a seguir por otro cuatro años mas así que el que quiera sucederme tendrá que trabajar, no voy a utilizar estos dos años y medio que me quedan para arreglar el problema de los municipales.

Hasta paso el mensaje que debía cobrar impuestos al vendedor de lombrices de la Defensa Sur, por la falta de recaudación y para que sus funcionarios entiendan que hay que poner los ojos en todo lo que genere impuestos.

Las Perlitas de la jornada:

El compañero Gobbi tomo el micrófono y arengaba a los funcionarios, mientras hablaba un reconocido peronista, pobre, laburador y amigo del intendente, le dice a otro peronista que escuchaba azorado las palabras del nuevo dirigente "que habla este de peronismo si le saca los vehículos a los compañeros". Impecable el compañero.

Otro compañero que estaba al lado comento se cree Perón como fue Militar él se cree que es la reencarnación del general.

El otro compañero que dudo que lo sea (porque en la gestión Bisogni andaba con su paragua negro y expresaba peronistas de mierda o Ladrón al Intendente de ese entonces)

tomo la palabra “cachila” Hartwig y le decía a todos los funcionarios como tienen que actuar, en una palabra les bajaba línea. Si esto no es una perla me pregunto cuál es la perla negra.

Sin dudas la convocatorio fue más que elocuente, será que Lauritto tiene pensado llevarlos como candidato a Diputado a Gobbi – Hartwig, para que compitan con el Chivo que entre paréntesis tampoco fue invitado a lo mejor por ser peronista.

