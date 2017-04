Leonardo Blanc un secretario cuidando su cargo no le quiere llevar problemas a Lauritto

En la semana no menos de cinco funcionarios del ejecutivo de José Lauritto me hicieron llegar esta información, no sabemos qué le pasa, porque tiene miedo, porque tantos recaudos, por que tantas dudas, por qué tanta inseguridad, si lo único que le pedían

al Secretario Privado es que anuncie sus presencia en la privada. Si Lauritto no echa a nadie a dado muestras cabales de esto.

Algunos suelen pasar varias horas esperando que el Intendente los reciba otros consideran que es una pérdida de tiempo pasar horas y dejar de hacer las cosas de sus funciones y esperar que el secretario se decida a avisarle al Dr. Que están presente.

José Lauritto es muy particular el sabe a quién le pide las cosas y por lo general suele pedir a tres personas el mismo tema, manía, desconfianza, asegurarse que la información que le den sea la correcta el significado que usted le quiera poner pero fue votado por la gente junto al vice y a los concejales los demás dependen de su lapicera, así que tendría que cumplir con sus funciones.

Pero los funcionarios son bichos así que ahora para hacerse anunciar buscan otros caminos, a los amigos de Lauritto, los que no tienen que tener permiso para entrar y con la posibilidad de decirles las cosas, los que son respetuosos suelen esperar una semana o dos para que los reciba aunque la información que pidió el intendente sea urgente.

Como decía el slogan que uso antes de bajarse Leonardo Blanca cuando era candidato a intendente “Cerca tuyo”.

En este caso cerca de Lauritto.

