Sera Cierto: Que Maquinas de Vialidad Provincial arreglan propiedades privadas

Recibí una denuncia pública que el viernes a la mañana, donde me decía que maquinas de Vialidad Provincial en vez de trabajar por ejemplo me explicaba en la ciudad de Caseros arreglando algunas calles que están destruidas, uno la ve en propiedades privadas.

La verdad que no se si alquilara Vialidad Provincial las maquinas a privados, al decir de la Presidenta de Vialidad Provincial no tenían dinero a lo mejor ese efectivo sirva para encarar otras obras y no sean Kioscos individuales.

Disparador Uruguay

