Lauritto no voy a ser candidato a Diputado Nacional testimonial ya pague un costo político muy alto cuando lo fui

Presionado fuertemente por Gustavo Bordet, por Sergio Daniel Urribarri, por Julio Solanas y por varios intendentes mas para que asuma esta responsabilidad de ser un candidato testimonial Lauritto muy reflexivo, enojado y convencido que ya había hechos muchos esfuerzos por el peronismo pero que su límite fue la última diputación que luego no asumió.

No importa que las encuestas indiquen claramente que si el gobernador o Luaritto no asumen ser candidatos va a ser muy difícil que el peronismo gane las elecciones de octubre.

Impresiona observar estas encuestas donde tanto Bordet como Lauritto le sacan más de 30 puntos de diferencia a cualquier candidato del peronismo e inclusive ambos fueron medidos con la figura del presidente Mauricio Macri.

Los argumentos de José Lauritto son muy sólidos ”ya dos veces me preste a ese juego, me fue bien en los votos pero cayó mal en la consideración de la gente no asumir y en Concepción del Uruguay la apreciación y la contemplación general me pasaron facturas “hasta cuando me iba dejar usar y arriesgar mi prestigio para salvarle la Papa a estos locos”, Lauritto sabe interiormente que el 2017 y el 2019 pueden resultar sus últimas elecciones para legitimar aun mas todo los conseguido hasta aquí, pero definitivamente debe asumir que esta para mas es una decisión personal, donde no se puede dudar y otra cuestión qué sentido tiene legitimar a funcionarios de escritorio y sin territorio propio.

Además en el PJ hay dirigentes que viven como condenados a perpetua metafóricamente hablando esta cuestión muestra que no tienen límites para usar a quien tengas que usar para seguir subsistiendo en el poder con los votos del otro.

Lauritto es un hombre diferente en lo político que tiene votos y además dirigente con territorio en el departamento con tropa propia y con adherentes extrapartidarios qué sentido tiene arriesgar todo eso por nada.

Ahora Lauritto ya no tiene más tiempo para mirar para otro lado hay que asumir la conducción ya pero no en los hechos si no en las acciones.

Disparador Uruguay

