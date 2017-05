Otra vez el Militar Alfredo Gobbi me mando hacer una multa y van ….

Sábado a las 12,25 estacionaba mi auto en la vereda del negoció Nico la juguetería, bien en la esquina, cierro el auto y me tengo que detener para ceder el paso a un auto de alta gama, justamente el del Militar Alfredo Gobbi, que iba acompañado por su señora y que se detuvo en la 9 de Julio en doble mano para que la esposa del militar pudiera bajar justo en la puerta del negocio que iba, observe la acción y cruzamos la calle con mi señora, quien apenas podía caminar por haber sido operada el día jueves y cruzamos a la juguetería de enfrente.

A los cinco minutos salgo de ahí y como quien no quiere la cosa había una agente de tránsito haciéndome la multa, no hubo pitazos de advertencia, como lo usa la Guardia Urbana infinidad de veces, no hubo ni siquiera la intención de esperar fue directamente a hacerme la boleta.

Pensé que justo paso la inspectora por ahí y le dije a la señora municipal es mío, “está mal estacionado le estoy haciendo la multa”, me dijo reaccione y le respondí decile “al militar Hijo de Puta de Gobbi que es un sorete”, me subí al auto y la Inspectora me dijo “Gobbi me mando a que le haga la Multa”, “él es el testigo”, “Pedazo de Pelotudo”, me manifestó está atenta inspectora que al ofender a su Jefe el militar reacciono irascible, arranque el auto y en ese momento me pidió los papeles del auto, no le di absolutamente nada estacione el mismo a 15 mts de ahí y volví al negocio a comprar un juguete.

La chica seguía escribiendo en el mismo lugar.

Pero lejos de hacer la multa a tres vehículos mal estacionado se fue caminando hacia la calle San Martin.

Esta semana denunciare públicamente y legalmente a este Militar que se cree que todavía vive el tiempo de impunidad de los gobiernos militares donde tenían licencia para matar.

La acción de hostigamiento de este funcionario militar municipal está a la clara que dejo a su esposa estacionando mal en doble mano en la calle 9 de Julio y de ahí llamo a la Guardia Urbana para que hagan la multa, le dijo que el seria el testigo, esta acción es la misma que asumían los Militares de la Dictadura, donde o haces lo que te digo o te curo.

Ahora el Militar Alfredo Gobbi tiene que entender que se terminó la época donde hacían lo que querían, conozco lo que es la tortura, conozco la prisión, conozco lo que es orinarte y defecar encima cuando te apoyan una ametralladora por la cien o te pasan este arma por todo el cuerpo, sentir el caño frio y escalofriante, asemejándose a una barra de hielo, un frio seco donde la ametralladora te recorre todo el cuerpo, pero además escuchas, los miras cómo se reían y hablaban entre asesinos, a estos montoneros hay que matarlos a todos..

Esto es historia pero parece que este funcionario militar de la dictadura se cree que tiene el poder absoluto, para mí que este funcionario este en un cargo de la democracia no me hace mella en todo caso es una responsabilidad de quien lo nombra, pero deberá sacarle de la cabeza que en democracia puede usar su cargo para curar a lo que no lo respetan.

Me gustaría que el militar Gobbi explique por qué cobra una jubilación como militar y otro sueldo como funcionario, si es que la ley lo permite, cuando un jubilado o cooperativista cobra 6 mil pesos por mes.

No es la primera vez que el militar Alfredo Gobbi está persiguiéndome, hace un tiempo atrás también mando a otra inspectora a redactarme una multa, en esa oportunidad salió a defenderme el Concejal de Cambiemos Carlos Dutrac expresando al mismo Juez de Falta que no había infracción. Que no entendía la actitud del Sr. Gobbi.

Pero eso no es todo desde la misma oficina del Jefe de Gabinete Dr. Luis Carrozzo en el tercer piso se me sacaba fotos para espiar o vaya a saber con cual otro objetivo o donde estaciono el vehículo y buscando infraccionarme siempre conducido por el militar Alfredo Gobbi juntamente con seis testigos más inclusive el Dr. Carrozzo.

El mismo Juez de Falta me mostro el expediente donde el Militar Alfredo Gobbi había incorporado una foto que saco el mismo, donde me pidió por favor no digas nada que viste eso porque si esto se sabe queda todo invalidado, Gobbi no puede hacer esto y lo sabe.

Otro día me hicieron correr el auto, una inspectora estuvo 15 minutos tocando el silbato para que corra el auto, aduciendo que Gobbi la había mandado porque sostenía que estaba mal estacionado, durante un año estacione en el mismo lado y me han cobrado el estacionamiento medido en ese lugar.

Ahora en la Fiesta Nacional de la Playa de Rio 2017 donde se conformó una comisión integradas por funcionarios y por ciudadanos de las distintas instituciones, ahí el militar Gobbi no pudo conducir el estacionamiento se vio desbordado en varias oportunidades y les decía a los inspectores ustedes me tienen que informar a mí antes de hacer algo y la comisión resolvía solucionar los problemas como iban surgiendo.

Como buen militar deja pasar el tiempo pero sigue guardando el rencor.

Sería importante dado que tiene tan buena memoria que nos diga los nombres de los ciudadanos o montoneros como a ellos les gustaba decir que fueron arrojados al mar en los vuelos de la muerte.

O donde hicieron desaparecer a tantos montoneros.

O donde están los nietos secuestrados y dados en opción.

En la semana presentare en la fiscalía del municipio un recurso para que se esclarezca el accionar del militar Alfredo Gobbi.

Porque además está enojado conmigo por he comentado que sus compañeros funcionarios aducen que le secuestra los autos, porque quiere dar discursos peronista cuando tiene un contenido anti democrático o que los empleados que conduce no lo respetan entre otras cosas, para mi es más importante que aporte lo que sabe sobre la dictadura militar y donde están los nietos robados.

En algún momento estos dictadores se le cae la careta de ahora en más tendré la precaución de grabar, filmar, sacar fotos de los vehículos mal estacionados de la ciudad y contemplar el accionar de la guardia urbana y del Militar Gobbi.

