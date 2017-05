Sera Cierto: La otra historia de educación

La cuestión sindical de la Educación en Entre Ríos entro un abismo donde ni la figura de José Eduardo Lauritto parece ser el paragua para parar la caída.

El gobernador ha hecho esfuerzos intensos, pero cuando un conflicto no se dimensiona no se sabe cómo termina y la desesperación de varios gremialistas hoy demuestra que hubo errores que no se supieron revertir.

Días atrás estuvo el gremio resolviendo los pasos a seguir en esta ciudad a pesar de reunirse con Lauritto. La situación no se pudo cambiar, la exigencia del gremio es que el gobernador haga otra propuesta una cuestión que escapa al intendente de la ciudad y la consecuencia termino el Paro, una decisión que sigue calando hondo en el mismo gremio porque cada día de Paro qué hay son menos los docentes que no lo hacen, las razones varias pero no es el fondo de la cuestión el fondo es otro.

Cuando no se sabe cómo salir de este laberinto la historia es otra, el gremio debe preservar su institución y su credibilidad que a cada momento que pasa se mella un poco más, hoy aunque parezca mentira la prioridad no es más aumento del salario es ver como salimos de este laberinto.

Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta