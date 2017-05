Lauritto no está enojado esta decepcionado con los dirigentes de Libres Pensadores

Todos tienen derecho a querer jugar en primera a conformar grupos a pretender presentar lista para competir ahora faltando a la verdad en política es una estafa y es el caso de Libres Pensadores que al ser dirigentes de escritorio sin un voto ninguno de ellos, necesitan la figura del Intendente de la ciudad para mostrarse y confundir.

Días atrás cuando empezaron a aparecer los carteles de Angelini 2017 – Lauritto 2019 el intendente de la ciudad hablo, mando emisarios de lo inoportuno de incluirlo porque la gente le pregunta que va ser? Publicidad para qué? va a dejar el municipio?, hacer publicidad para dentro de dos años es una irresponsabilidad social y política? Pero todas las muestras de racionalidad de Lauritto no alcanza a un grupo de hombre y mujeres que lo único que buscan es hacer su negocio.

Hablo con José Penka Prelat con quien tiene un aprecio especial a quien le dio reiteradas oportunidades este le dijo no los puedo controlar, sobre todo a Mariano Farías, el empresario que en apariencia vendió su empresa y está muy herido por el derrumbe social que ha tenido, le mando un aviso a Mario Angelini quien encabeza el grupo Pre Candidato, otro recado al sindicalista Martin Calisaya pero este está ofuscado porque en la municipalidad no lo tiene en cuenta y ceno con Jorge Tabares un dirigente que es el moje negro del grupo acostumbrado a lidiar en Buenos Aires, no comprende que esta ciudad y esta provincia tiene otra idiosincrasia, a todos les dijo armen algo en el partido y comparto con ustedes pero no me pidan que apoye la candidatura de Angelini porque tengo otro candidato, no lo voy a impugnar pero no puedo patrocinar tengo otros acuerdos políticos.

Ahora profundizan la cuestión pintan las paredes de la ciudad, ensuciándolas, sin comprender que la sociedad solo quiere que se gobierne y se trabaje para la misma, estos hechos lo único que generan es repulsión.

La decepción llega después del fastidio de comprender que a pesar de hablarlos con la verdad no quieren entender lo complicado que está la situación social que no hay espacio para trabajar en candidaturas que el solo ha logrado esbozar o empezar a cuenta gota dos o tres obras importantes no se puede permitir que la sociedad crea que es más importante una campaña que por ejemplo el tema de la basura o la violencia de género o las calles.

Cuando se es político de escritorio no se entiende las urgencias del poder, las responsabilidades que se asumen, una verdadera lástima porque los hombres y mujeres de Pensadores Libres individualmente son buena gente, con buenas intenciones pero a veces no comprenden que no es necesario usar a otros para poder crecer.

Y los políticos deben entender que la peor situación para un dirigente es la estafa.

