La interna Peronista al rojo vivo – Un televisor y un celular viejo desato una interna inesperada

Una frase que encendió la mecha de un nombre sin rostro, sin opinión política, que pasa desapercibido siempre, pero tiene acotaciones que son escuchadas y largo la siguiente frase “el único que hace política en este gobierno es Lauritto,

no puede ser que funcionarios del conductor estén en la plaza juntando televisores y celulares viejos haciendo política, charlando con la gente y encima tomando mate en horario de trabajo”.

Toda una definición cuando Lauritto expresa hay dirigentes de escritorio (lo que significa que no tienen un voto) y otros que hacen política escuchando al vecino. El hombre sin rostro pero que todo lo ve encendió la mecha antes de tiempo.

Todos están esperanzados en que Lauritto sea el uno o el dos por que si no se va la casa y que cada uno se arregle como pueda ya no le debe nada a nadie lo mismo suele decir Marcelo Bisogni.

Hoy el abanico PJ Concepción del Uruguay si bien es complejo y además se desconfían entre todos esta apasionante los Lauritto Boys los que esperan que el dedo de este descienda sobre ellos está conformado en este árbol genealógico.

El preparado hoy y descendiente natural es el Medico Cardiólogo Martin Oliva, pero el hombre que no hizo la escuela política asegura que ya perdió mucho dinero, mucho tiempo, que la licuadora que significa ser intendente lo hizo reflexionar, entre su profesión que le costó tanto tiempo armar y llegar no lo puede tirar por la borda ya con ser vice intendente me alcanzo para comprender que mi vida futura está afuera de esto.

Aquí empiezan a fortalecerse las esperanzas de Yari Seyler (laurittista autentico) el joven que trabaja full temí para llegar a ese objetivo, tiene mucho apoyo del mismo Lauritto, lo muestra, le da identidad pero ocupa un lugar que le falta el contacto directo con los barrios. Por TV no se ganan elecciones.

Otros de los que ha demostrado la firme decisión de ser es el Dr. Oscar Noir, (Laurittista en segundas nupcias) que entro en desconfianza después del intercambio de ideas fuertes con Martin Oliva. Ahora cuando todos apostaban a que no podría con el cargo de Desarrollo Social demostró con hechos concretos con gestión que tiene pasta para crecer y además conserva una cualidad, trabaja, no hace política, solo muestra acción.

A otro que quieren imponer es al Dr. Sergio Bertellotti, (Scelcista Pura Cepa – Bisognista por adopción - laurittista por conveniencia) pero siempre usa la misma estrategia colocar a su gente en distintos lugares de poder, llegar hasta el mismo momento de la definición del candidato y después dar un paso al costado, porque el fin se logró que todos ocupen lugares importantes en el futuro gobierno. Le llaman la estrategia del trueque. La historia muestra esta radiografía dos veces vice intendente de Marcelo Bisogni, cuando tenía que definir ser el candidato se bajó y se lo dejo a Carlos Schepens y en la última instancia negocio con José Lauritto bajarse de la contienda a cambio de lugares importante para su grupo político.

No hay nada que indique que va a cambiar su postura o estrategia política. Lo que es seguro que es seguro que llegara al final.

Carlos José Scelzi ese dirigente que no duerme, ni deja de soñar nunca que puede desde fuera del poder colocar a otro intendente insiste sobre Marcelo Bisogni, (hijo que formo) aunque este se niega rotundamente a querer ser, a pesar de los asados que viene comiendo en distintos quinchos, a pesar de que unos de los boyeritos hoy funcionario apareció por el Municipio para sondear como viene la mano y salir corriendo a contarle a Carlos José mira Carlitos venimos bien, un fiel alcahuete sin retorno, que son necesarios en toda estructura política.

Aunque Carlos José está preocupado en serio porque sabe que si logran el uno o dos para Lauritto, ellos se quedan con el municipio y ahí no importa el hombre y si no hay que pelearla y no aparece el candidato.

Aquí se abren dos abanicos uno es la figura del Dr. Ricardo Vales (el hijo político de Bisogni ahora adoptado por Lauritto) a quien en realidad no le tienen mucha confianza, pero saben que Ricardito se formó con ellos, aunque hoy sea un soldado de Lauritto. Conocen que el joven abogado desarmo su grupo político y hoy si quiere llegar necesita contar con el apoyo de Lauritto y de Scelzi, lo que no deja de ser un aliado en quien pensar.

Y la nueva sorpresa es el Legislador por la ciudad el Dr. Hugo Cettour ( el hombre del Para caída) que días atrás irrumpió en la oficina del Intendente José Lauritto y le dijo “Pato te comunico que llego mi hora( por la historia hace 30 años que es su momento) en la ciudad que voy a pelear por tu sucesión si vos no me elegís a Mí, pienso competir”.

No se anda con chiquita se ve que todavía el paracaídas le funciona bien. Uso la misma táctica con Carlos José Scelzi, le comunico la misma decisión y le dejo otra puerta abierta al scelzismo. Aunque ambos dirigentes dijeron que quiere otro cargo legislativo nacional para la próxima, esa es su manera de arreglar.

Sin dudas el legislador de la ciudad porque no es concejal, no quiere sufrir incertidumbre a futuro.

Y para lo último al mohicano que causo esta rebelión Ezequiel Vandulciel, (el hijo Desconocido por todos) que cometió el error capital de conversar con la gente en la Plaza Ramírez, mate en mano con sus dos laderos Martin Gándara y el Bioquímico Felipe Ansaldi, dos cuadros políticos importantes. Que con ingenuidad política estaban recolectando televisores en desusó o celulares o cargadores que molestan en las casas de los vecinos. Este joven médico fue el único que se atrevió a enfrentar a José Lauritto y que viene realizando estas cuestiones que causan irritación en los dirigentes de escritorios.

La interna del PJ la predijo antes de tiempo un hombre sin rostro, un aliado estratégico de Lauritto, aunque de política no tiene permitido opinar cuando define frase marca un horizonte.

Encima comete sinsedicidio le pregunto a Marcelo Bisogni si jugaba en ese caso conta conmigo?

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla