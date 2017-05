Juanjo Zuluaga: Me presento para demostrarle al club de amigo que el PRO debe ser horizontal

Tremendas las declaraciones de Zuluaga quien se refirió a Rogelio Frigerio y al mismo Mauricio Macri que ellos tienen que respetar a los militantes del PRO en Entre Ríos, que un partido político no se puede mover como un club de amigos, tienen que entender que la reflexión que les dejo Gabriela Michetti cuando compitió en la interna de Capital, todos tenemos derechos a participar.

Los entrerrianos queremos que el PRO crezca y no creemos que los clubes de amigos en referencia a Mauro Vazon, Jorge Satto y Juan Orrico y a sus aliados políticos Felicita Rodríguez o José Artusi nos digan a quien debemos votar.

No podemos permitir que armen la lista a dedo del partido y de los próximos Diputados Nacionales.

En declaraciones al programa radial YO NO SE MAÑANA que se emite por las radios FM Latina 99,9 y Folk 107,7 ante una pregunta si era cierto que la división en el PRO Uruguay provenía por afirmaciones que había visto una mexicaneada?

Mauro Vazon, Jorge Satto y Juan Orrico la quieren toda para ellos y el PRO tiene 8200 afiliados ellos no pueden decirnos a todos los afiliados que debemos hacer y qué no hacer o a quien debemos votar y a quien no o cuánta plata debemos ganar cada uno de nosotros.

La política no es un club de amigos.

Mientras tanto De Angelis llego solo a la ciudad a una entrevista con Lauritto, una situación que marco otro desencuentro dentro de las filas del PRO.

Otros de los tantos que se cubren en varios militantes que en la oscuridad y en el anonimato afirman cosas que después la desmienten.

