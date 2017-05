La Unión Cívica Radical esta incomoda por que todo se lo atribuyo al PRO y no a Cambiemos

El concejal José Luis Burnel (Cambiemos – UCR) un hombre que describe las situaciones que siente dentro de un clima de total honestidad y fiel a su estilo de docente es muy expresivo cuando habla.

Me pregunto porque nos deja de lado a la Unión Cívica Radical, cuando indicas que las acciones las hace el PRO y le respondí delante del Concejal Carlos Dutrac, PRO lo que sucede es que las gestiones en la Nación la realizan los hombres y mujeres del PRO a ustedes no le dan la oportunidad de que los acompañen, no le abren el juego y en las fotos con funcionarios nacionales solo están ellos.

Si estas acciones no indican que hay recelos, miedos o temor decime que indican.

El Concejal Dutrac estando a su lado no invito a nadie de UCR o algún otro socio político para que lo acompañe al trámite que hizo con Bordagaray por la Mutual Municipal o Andrea Hassen tampoco invito a ningunos de los colegas concejales de Cambiemos por las acciones de la Defensa Norte o el Plan Habitat.

Yo no hago la diferencia simplemente describo las acciones que ellos mismo llevan adelante y si no que me muestren una foto donde hayan ido juntos a la Nación, no tengo idea porque se producen estas estrategias de lo que estoy seguro que hay desconfianza política.

Y otro hecho que es evidente la UCR quiere que un correligionario sea el primer candidato a Diputado Nacional mientras el PRO sacaron uno propio y ya piensan en las PASO como lugar para definir esa cuestión.

Solo índico las miradas que observo seguro me puedo equivocar.

