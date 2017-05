Vazon - Satto - Orrico le comunicaron al Sindicato de la Alimentación que Frigerio había firmado sus viviendas

Una muy buena novedad para Matías González y su gente ante tantas pálidas recordemos que todavía la empresa Tres Arroyos no les pago los sueldo a 19 empleados desde hace unos cuatro meses atrás aunque la justicia está apunto de embargarle las cuentas al Sr. Joaquín De Gracia, mientras que muchos medios que le dieron la palabra al tetra millonario hoy miran para otro lado.

Estas viviendas no son nuevas son las misma que les prometió y las hizo públicas Carlos Guillermo Schepens hoy enfrentado directamente al sindicato y siendo un lobista del grupo empresario, son las misma que estaba Lauritto tramitando todos los expedientes, documentación y que ahora que cuentan con la firma de Rodolfo Frigerio la gente del PRO irrumpió en el gremio llevando las nuevas noticias.

Cuando llegaron al gremio en patota los emisarios del PRO y que está bien porque en definitiva son ellos los que van hacer posible un viejo y anhelado sueño se encontraron con una actitud escéptica por parte de los gremialistas que ya no descorchan a cuenta.

La gente del PRO les pidió que reúnan a todos los beneficiarios pero chocaron con la cruda realidad del gremio, hasta que no tengamos el documento firmado no hay reunión con los empleados, no nos creen y no podemos defraudarlo más todavía.

Una cuestión que los hombres del PRO entendieron perfectamente y acordaron que hasta que no tengan la resolución lo entendían.

La gente del gremio les dijo “que una vez que este todo le armaban las reuniones que ellos quisieran”.

Les pidieron documentación la misma que presento Lauritto y vino también gente de la nación para proseguir el trámite.

Todos los caminos conducen a Frigerio y la gente del PRO en Uruguay no quiere perder espacio, lo mismo está sucediendo con el Plan Habitat y me parece lógico que semejante logro político no lo aprovechen.

Los representantes del gremio fueron a comunicarle de esta situación al intendente de la ciudad y este les dijo muchachos esta todo más que bien, lo prioritario es que ustedes y su gente tengan las viviendas y la ciudad una nueva obra donde habar más trabajos para muchos.

Sera candidato Frigerio ya que todos los caminos conducen a el?

