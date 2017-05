Los hombres y mujeres en el que Dr. Lauritto después de un año y medio recarga los temas más importantes de su gestión

Un análisis y una mirada de cómo cambian las cosas según los resultados, hoy el Dr. confía en gente que cuando armaba su gabinete en la ex confitería “la Cuadra” no podía imaginar que tendría esta conformación actual.

Todo cambia su bunker contemporáneo para su desahogo es otra confitería “Bartolo”.

Sin dudarlo para su armado y temas político confía en Juan Carlos Rodríguez sobre todo en lo provincial y para atajar problemas impensados, es un amigo, dirigente y ex concejal que había caído en desgracia y su decisión personal logro imponerlo de nuevo a propios y extraños.

Hoy lleva 39 viajes a distintos destinos de la provincia de Entre Ríos acompañando a José Lauritto, solo datos, solo estadísticas para hacer las consideraciones que quieran. Con una cualidad adicional es un hombre que conoce la política, los distintos territorios, los actores sociales a lo largo y ancho de Entre Ríos un dato no menor. Un ejemplo que se dio el viernes último donde había gente de las cooperativas sin cobrar este hombre iba de una oficina a otra siguiendo el trámite del pago mientras los coordinadores de las cooperativas estaban en el tercer piso.

Además confía en un todo terreno, el Dr. Ricardo Vales debe haber pocos funcionarios como el que conozcan cada rincón, cada secreto y además los temas que han recorrido las distintas secretarias en los últimos diez años. Un plus adicional está disponible las 24 hs y los siete días de la semana, no tiene una estructura propia, cuestión que no lo complica políticamente aunque tengas esperanza de suceder a Lauritto hoy es conveniente para el complejo armado del municipio. Por trabajo, por gestión le gano el espacio al Jefe de Secretario, Don Luis Carrozzo. Hay una definición del Lord Mayor en rigor de verdad la responsabilidad del funcionamiento administrativo cae en unos cien empleados y funcionarios.

Cuando seguimos analizando las confianzas que delega a cuenta gota el intendente llama la atención que teniendo tantos abogados confié en el accionar de la Dra. Roció García Directora (PRO) de Jurídica, que llego sin experiencia recomendada por Flavia Mena. Y que sin dudarlo se ganó el lugar por trabajo propio, por honestidad, inclusive dudando del valor de sí misma, siempre pensando que en un mundo de hombre, tenía fecha de vencimiento, pero Lauritto cuando confía en alguien lo absorbe al borde de que todos trabajan muchas horas inclusive llevan trabajos a sus casas.

Siguiendo este esquema de analizar los funcionarios de confianza que en la cabeza de Don José son imprescindibles, aparece otra Mujer del PRO la Dra. Patricia Sanabria, quien extrañamente tiene dos cargos Municipales lugares que le sirven a la profesional teniendo en cuenta que es una Municipal de carrera. Pero la cuestión de fondo es la importancia que le otorga a otra mujer en un lugar tan sensible y tan determinante, una abogada que se ha sabida ganar la confianza con su trabajo algo que hoy en día pareciera una cuestión que no se espera dentro de la política, se cree en la amistad, en la lealtad, pero Don José es así no tiene lógica solo le importa quién le cubre la espalda del color político que venga. Debe ser importante ganarse la confianza por el trabajo.

Otra sorpresa aun mayor a estas dos mujeres es que a pesar que durante un año era considero un enemigo político, el CPN Agustín Bordagaray, hoy parece que es quien le sugiere cuales son el pro o los contras de determinados temas o de qué forma se presentan los papeles o cuales son las experiencias pasadas. Sin duda Junto a Ricardo Vales son los hombres que conocen los vericuetos del municipio y de qué forma se fueron desarrollando muchos temas durante los últimos doce años. Lo importante es que Lauritto en algún momento sabe reconocer a los actores sociales y en qué lugar le sirven, una gran virtud, aunque íntimamente sostenga no vine a arreglar la municipalidad, sabe perfectamente que debe hacer las cosas prolijas para estar seguro cuando se vaya.

Oscar Colombo le ganó la partida al joven Fernando Picart en lo económico, ambos contadores a quien le asigno distinta funciones donde la desconfianza reina a diario sin dudas para los temas esenciales Colombo es el elegido de Lauritto.

Un abanico de colores políticos donde todos suponían que los laurittistas gobernarían hoy nos damos cuenta que en el corazón mismo del funcionamiento del municipio confía en un actor pura cepa laurrittista, uno schepesnista - scelzista dos Bisognista - scelzista, dos del PRO un crisol de pensadores que hoy le cuidan la espalda a Lauritto.

Disparador Uruguay

