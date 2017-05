NO SE NECESITA CAMBIO SINO TRANSFORMACIONES

El escenario político institucional de nuestra ciudad, durante los últimos 20 años ha ido transitando bajo el imperio o mandato de dos marcadas y poderosas facciones locales de poder, que han manejado los destinos de nuestra querida comunidad, cuyo éxito ha pasado por la conquista de poder, más no por el resultado final que deberían perseguir “el genuino progreso de nuestra comunidad”

Por Dr. Gerardo Robín

Me atrevo a afirmar que, tanto los ciudadanos comunes como los distintos actores sociales hemos perdido de vista que lo que necesita nuestra ciudad, al igual que la provincia y la nación es una verdadera transformación y no simples cambios o fachadas, pues la primera importa una verdadera renovación que parte de la libertad de idea y acción de los funcionarios, que si bien deben estar liderados, ello no implica que se encuentren bajo asfixiantes mandatos de sus superiores, que la mayor parte de las veces creen que poseen la solución a todos los problemas, sin poder advertir que las instituciones no se sostienen en virtud de sus designios mesiánicos, sino por el contrario, por el trabajo efectivo y muchas veces silencioso e ignorado de las personas que las integran y de los funcionarios de segundo y tercer nivel que desdoblan sus esfuerzos por continuar prestando servicios al resto de los integrantes de la comunidad, a los que en la mayoría de las oportunidades les rinden cuentas.-

En ese orden de ideas, la transformación debe darse en el seno de la clase política, que debe entender que el liderazgo se construye con el quehacer político, con la acción y no la constante reacción ya que hasta nuestros días, se han preocupado por acceder al poder habiendo demostrado una absoluta carencia de proyectos y de equipos a la hora de perpetuar sus mandatos, todo ello sin perjuicio de ser los campeones de la especulación, improvisación y oportunismo.-

La contracara de esta transformación debe provenir de todos nosotros, los integrantes de la sociedad, quienes somos los que debemos exigir, en la arena política, el debate de ideas, de proyectos y no de nombres, que no se mida la “bondad o el éxito político” por el triunfo electoral, sino por el trabajo que viene realizando en relación al cargo que pretende ocupar el candidato, en pos de solucionar los problemas que nos aquejan a todos, en otras palabras que no solo nos diga lo que piensa hacer, sino como lo va a hacer y con quienes. De esta manera vamos a lograr la concreción de obras y servicios que, por un lado sean oportunos y necesarios y por el otro formen parte de planes integrales que apunten al desarrollo y progreso de toda la sociedad.-

Por eso la clase política local actual solo nos viene ofreciendo cambios que son solo externos y vienen dado por los famosos designios a dedo de parte de los que encabezan estos grupos de poder, que terminan “colocando” personas que permanecerán y progresaran en sus funciones siempre que muestren obediencia extrema a sus lineamientos a punto tal de transformarse en obsecuencia, conformando estructuras de poder que muchas veces se tornan obsoletas o, en el mejor de los casos, no llegan a colmar las expectativas de sus electores.-

No obstante ello, en nuestra ciudad existen actores que han mostrado capacidad y autonomía con respecto de esos sectores tradicionales que han dirigido los destinos políticos de Concepción, quienes deberán unirse, no para sumar votos, sino para trabajar juntos en la construcción de un futuro diferente que vendrá dado por la obtención de diagnósticos y elaboración de proyectos que permitan ir hacia la consagración de una comunidad que se distinga por el progreso, el respeto a las instituciones y sobre todo por el bienestar de sus ciudadanos.-

Y no crea el lector que lo dicho en el párrafo anterior es una utopía, pues en nuestra ciudad se da una oportunidad inmejorable a corto plazo, ante la existencia de dirigentes jóvenes que a su vez cuentan con experiencia de gestión, probada honestidad y sobre todo capacidad de liderazgo siendo verdaderas posibilidad de crecimiento para los demás, dirigentes que, hasta la fecha han sido postergados y utilizados por los “conductores políticos de siempre” que se aferran permanentemente al poder.-

De allí es que, como ciudadano, padre y actor social, hago este llamado a esta nueva generación de dirigentes que ya es una realidad, para que unan sus de esfuerzos, conocimientos y capacidad de trabajo que nos permita lograr la verdadera transformación