El Kirchnerismo en Concepción del Uruguay solo junto 220 militante dirigentes y eso que vinieron de toda la provincia ahh y sin bombos

Muchos agrupaciones, muchos disertantes, podes descansar tranquilo amigo Néstor ninguno de te alcanzo a comprender, te comprendieron la consigna la gente en la calle o los militantes en la calle pero no comprendieron el fondo la política que impulsaste que responsabilidad les cabe por el País o cada uno por sus pagos chicos.

Me tome el trabajo de contar uno a uno a los presentes te pueden vender el numero que quieran pero había 220 militantes, dirigentes más o menos 60 de gualeguaychu, unos 20 de Paraná, diseminados del resto de la provincia había unos 80 y unos 60 de Concepción del Uruguay con una marcada notoriedad pocas mujeres de la ciudad y el 95% de los dirigentes del departamento no estuvieron presente solo un dato.

No había un Bombo.

No Había ningún trapo Tuyo Néstor.

No Había ningún trapo Tuyo Cristina.

Pero ya no importa porque el único hecho concreto que había hoy era tener un lugar para competir en la próxima PASO a Diputados Nacionales, el actual diputado nacional Barretto me dijo voy a tratar de repetir y voy a ser el primer candidato compitiendo con el gobernador con quien la gente esta enojado.

Está bien que quiera, ahora debe pensar que ya no está Sergio Urribarri y que el gobierno de Bordet no lo apoya y que los que asuman no se van a bajar para dejarle el lugar a los más jóvenes.

Pero la política sigue sorprendiendo me preguntaba por qué ningún intendente del departamento Uruguay estuvo presente?

Los mismos funcionarios de Patria Grande organizando todo hasta el servicio de Lunch se lo dieron al funcionario Monroy que seguramente pagaremos los vecinos de Concepción del Uruguay, trabajamos pero cobramos, eso no es militancia.

Abrió el acto la Sra. Celeste Pérez, quien estaba sentada sola sin ninguna de la mujeres Urribarristas y la miraba, escuchaba mientras hablaba y me decía para mis adentro y pensar que cuando Néstor Kirchner llegó a la ciudad ella levantaba las banderas de los hermanos Rodríguez Saa.

Todo bien es mas en ese momento se empezaron yendo los primeros del acto que estuvieron esperando este el mismo por varias horas con otro sentimiento.

Moraleja la esperanza se esfuma cuando los verdaderos militantes descubren el fondo de la cuestión.

Tal vez esta movida kirchnerista le sirvió a Poggio a Julio Solanas o, a José Lauritto pero de algo estoy convencido el peronista no kirchnerista del Departamento Uruguay ya definió donde no quiere estar.

La nota de color el trokista, socialista convertido en peronista. Me sacaba foto no se conque fin solo espero que no se enamore de mi.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla