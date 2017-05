Gracias Don Luis – Gracias Bolsa por limpiar los 32 mini basurales, gracias por la reflexión “que hacían los funcionarios anteriores”?

La interna está presente en cada rincón del Palacio Municipal y en cada comentario se matan entre funcionarios las indirectas, las directas, los comentarios suspicaces a la prensa en la política parece que todavía todo sigue pagando tributo.

La semana pasada Lauritto le saco los Mini Basurales a Ezequiel Vandulciel, no es una dirección, ni una secretaria son mini depósitos de basuras que se fueron armando en los últimos 4 meses y que fue una responsabilidad que le habían asignado a joven médico, pero argumentos de por medio no logro esa tarea y de pronto se le asigna a otros actores sociales y estos como quien no quiere la cosa en solo siete días empiezan a desactivar y a poner en condiciones esos lugares.

Nadie es inocente la pregunta correcta es que paso?

Porque de pronto toda la ayuda y antes nada?

Sera Cierto que lo que deslizan que Ezequiel hizo la Tabla en este tema?

Sera Cierto que los asusta que Ezequiel juntando televisores o celulares viejos haga campaña y tenga contacto con la gente mientras otros se sientan dirigentes de escritorios?

No sé quien tenga la razón, lo cierto es que los basurales se limpiaron o se están limpiando y que la estrategia de Vandulciel dio resultado pero los celos, la desconfianza siempre están presente.

Que lastima si supieran valorar el esfuerzo individual, dejar de lado la desconfianza y trabajar entre todos dejando de lados los errores que puedan tener cada uno uniéndose y aportar las energías que dejan en profundizar la diferencias y solo pensar en la ciudad en la gente lograrían cosas que tal vez ninguno de ellos soñó.

El agradecimiento especial es para Don Luis Carrozzo que estuvo a cargo toda la semana y el coordino las distintas tareas, parece que a Don Luis le toco por fin una buena.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta