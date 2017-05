Porque la gente no quiere votar al peronismo? Es la nueva circunstancia que marcan las encuestas

Esta semana tuve la oportunidad de ver tres encuestas nacionales, con cada distrito del País.

Lo que me llevan a hacer un análisis más profundo de que es lo que pasa en el peronismo que no enamora a la gente.

No soy lirico, ni un poeta, pero todos saben que el peronismo es un sentimiento, que se lleva por dentro, que no tiene lógica y que siempre añora aunque no se haya vivido esa época las figuras de Perón y Evita una extraña ilógica de vender las esperanzas, las fuerzas, confianza, seguridad e ilusión que la gente busca para estar mejor en lo personal.

Pero una cosa es vivir de los recuerdos y otra muy diferente es enfrentar lo que te pasa hoy y esa dualidad es la que esta venciendo al mismo peronismo, no entender que el peronismo necesitas lideres auténticos, reconocidos y respetado por la gente una cosa que arrojan claramente las tres encuestas.

Néstor y Cristina generaron una idea de país que durante 12 años prospero a lo largo y ancho del país pero que hoy solo en el contexto nacional sostiene a un 25% de la población, lo que definitivamente alcanza para alcanzar algunos objetivos pero definitivamente si no hay una autocritica o un cambio de expectativa no se llega nuevamente al gobierno nacional.

Salvo Cristina Fernández o Sergio Massa no hay otro dirigente que tenga patente de esperanza nacional pero tanto Cristina o Massa en vez de unir sectorizan aun más las cuestiones.

Mauricio Macri aunque siga teniendo un aceptable nivel de intención de votos, cierto es que tiene factores que le complican su proyección, ahora cuenta con una ayuda impensada de otras épocas las encuestas arrojan que la gente esta reticente a votar al peronismo sea quien sea el candidato una alerta roja que parece que el peronismo no quiere ver.

Y tiene todo una lógica, donde hay dirigentes que han recorrido la política desde el año 1983 hasta el presente y que no quieren dar un paso al costado, sin internas partidarias, sin figuras políticas nuevas todo se resumen al pasado, ya no están los escudos, los bombos, las escuela de militantes, solo se aferran a los recuerdos de lo que fueron y que son los únicos que pueden gobernar un país.

Y comenten un error capital subestimar al adversario Político, que con encuestas en manos a pesar de la gran pobreza extrema que vive la argentina hoy no quiere votar al peronismo, no los enamora, no le dan seguridad y en vez de trabajar en este aspecto el peronismo solo está interesado en sostener una clase política que ya tuvo su oportunidad y que la gente ya no los quiere.

Ahora esas mismas encuestas marcan otro gran dilema que no deja dormir a los políticos, no saben dónde van a ir los votos, si se traducirán como en algún momento a los votos en blanco o a fuerzas políticas distintas al Peronismo en todas sus versiones o Cambiemos.

Lo que tranquiliza al gobierno nacional porque a pesar de perder consideración en la gente en la dispersión del voto gana en tranquilidad.

Para graficar una foto de esta descripción se vivió en sábado con el encuentro de las fuerzas Kirchnerista en Concepción del Uruguay, donde la foto marco un rompecabezas que llevara algún tiempo en rearmarlo, pensar que Kirchner llego con el 22% de los votos y logro armar un espacio increíble hoy reflejado en un rompecabezas difícil de describir.

Porque el peronismo no enamora a la gente?

Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla