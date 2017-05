Libres pensadores no tienen limite ahora generan un audio, sobre Lauritto cuando a la ciudad la tapa la mugre, la cloaca, los problemas estructurales y el agua está en la ciudad

Jorge Tabares, Mario Angelini, Mariano Farías, José Penka Prelat, Martin Calisaya, no les importa los limites, todo es bueno para conseguir una achura, pagan fortunas por publicidad, arman spot, pasa calles, publicidades en autos de carrera, le falsifican apoyos en la ciudad de Colon, pintadas con los nombres de Angelini – Lauritto y ni siquiera se han sacado una foto con José Eduardo ahora seguramente trucaran alguna.

Es mas Lauritto le ha mandado emisarios, han hablado con José Penka Prelat un conocido dirigente y funcionario de los últimos 32 años peronistas en la ciudad, beneficiado por doce en la fiesta de la playa por los famosos puestos de Chori pan, le pidieron y le dijeron de todo menos lindo ahora él dice no pertenezco mas “a los sin votos”, pero sigue comiendo asados con ellos.

El Monge Negro, (es uno de los hombre de las ideas sin límite) Jorge Tabares el hombre que hizo política al lado de Eduardo Duhalde durante 25 años, el mismísimo Lauritto lo llamo por teléfono para expresarle lo inconveniente de incluirlo sin respetar su decisión, pero el hombre que hace política como en la provincia de Buenas al estilo de Aníbal Fernández o Luis De Lía donde la decisión del otro no interesa solo vale sus objetivos desafía todas las reglas.

Mariano Farías el paranaense ex empresario según él, (otro hombre de las ideas sin límite) dice que vendió su empresa Hosifa a un Socio del Sr. Marizza, que entre otras cuestiones fue denunciado en Concordia Judicialmente, pero además con una dualidad es el encargado de difundir lo que generan y además dice que tiene otra empresa La Antonia o algo así. Que no trabaja en esta provincia. Invierte afuera y quiere achuras en estas tierras.

El Secretario General de ATE Uruguay Martín Calisaya enojado con Lauritto aunque lo expresa en privado y no en público por que José Lauritto no lo tiene en cuenta en el Municipio de Concepción del Uruguay, un dirigente sindical que extraña se prenda en este tipo de acciones que no se muestra mucho pero comparte sus decisiones.

Todos apuestan a que Lauritto lo salga a desmentir, pero este no lo va ser aunque cada día este más molesto, enojado, desorientado y dolorido. Por la perversidad de los comentarios o los armados de prensa qué genera esta gente.

No hay duda que cuando la política genera hechos de este tenor que se asocian a extorsión, no son actos políticos, son actos delictivos.

Si te dicen juga, genera yo no me voy a meter pero déjame afuera a mí.

Me comprometen muchachos, la ciudad me exige que atienda la problemática que atravesamos.

Una cosa es la picardía política y otra muy de formativa o que raya la extorsión es lo que ustedes hacen, incorporarme a su publicidad política sin contar con mi autorización.

Considero a Mario Angelini un buen peronista, un hombre que trabajo toda su vida por y para el peronismo pero entiéndanme, pertenezco a un gobierno que respeto y que no voy a sacar los pies del plato, yo respeto la decisión del gobernador Bordet.

Mientras esto sucede la ciudad que nada en la mugre con 32 mini basurales, cloacas desbordadas, las 1894 cuadras de tierras se miran y no se tocan porque no hay plata, no hay maquinas para arreglarlas y así podríamos enumerar muchos más factores, como le explica Lauritto a su pueblo que no tiene plata para cambiar las cosas y su nombre aparece en pasa calle, jingle, en audios, publicidad radial etc.

Aunque esta cuestión al Sr. Jorge Tabares no le interesa si la ciudad se está por inundar o se quema él según sus propios dichos es político y hace política, de la ciudad que se encargue el intendente.

Esa es la solidaridad de un político al que solo y está claro le interesa la achura.

Pero mientras esto ocurre los Libres Pensadores que en realidad se tendrían que llamar los sin votos o sin códigos venden la idea del doble discurso de Lauritto.

En medios paranense está saliendo esta idea “Acuerdo para el mandato popular", le da entidad a la idea de que Lauritto está realmente jugando sus cartas desde atrás del escenario.

Estos políticos no miden las consecuencias lo único que le interesa es tratar de agarrar una achura por que en su vida han agarrado una pala, pero lo que ellos no saben que la lista ya esta confeccionada por el gobernador y que la sacara a la luz en cualquier momento y a ellos ni siquiera lo llamaron para tocar el timbré.

Porque según afirma el gobernador no tienen un voto, no tienen representatividad, no pueden armar una lista y no se sabe si son peronistas.

Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla