El 25 a las 0 hs. Lauritto fue a cantar el himno solamente acompañado por Martín Oliva

La gente del Ejército le dijo al Dr. Lauritto que por ningún motivo se suspende el acto de una fecha como el 25 de Mayo y de la cena fueron directamente a la plaza a izar la insignia Patria.

Moraleja ningún funcionario estuvo presente, parece que protocolo no sabía, aviso que se suspendía por el factor climático, todos faltaron, por suerte la gente estaba y llamo poderosamente la atención que ni foto hubiera.

Me preguntaron por esta situación y evacue mi ignorancia con el intendente me dijo “lo que paso, es que mi funcionarios son remolones, no están siempre listos, necesitan un preaviso para poder asistir”.

En un primer momento se avisó, luego se suspendió pero luego no hubo tiempo para avisarles.

