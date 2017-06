Bordet y Busti unificaron discurso contra el Gobierno de Macri

El gobernador asistió al acto que encabezó Busti en Paraná. Ambos dieron discursos donde fundamentaron la necesidad del frente electoral peronista para "frenar" las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

El Frente Entrerriano Federal (FEF), que dirige el ex tres veces gobernador de la provincia, Jorge Busti, realizó su plenario este sábado por la mañana en el club Palma Juniors de Paraná, con la participación, al final, del gobernador y presidente del PJ entrerriano, Gustavo Bordet.

Más que un plenario, fue un acto de lanzamiento del acuerdo electoral al que arribaron hace algunos meses y que tiene como objetivo construir un frente peronista de cara a las elecciones legislativas de agosto y octubre. En el acto, Busti y Bordet coincidieron en la necesidad de la confluencia para “frenar las políticas del Gobierno nacional”. El blanco de las críticas fue el partido y el Gobierno de Mauricio Macri.

Un detalle no menor fue que ni Busti ni Bordet hicieron referencia al otro socio del PRO en Cambiemos, el radicalismo. El acto arrancó pasadas las 11:30, sin la presencia de Bordet, quien viajó en avión desde Concordia para estar presente. El mandatario llegó pasado el mediodía.

Busti: “la política del Gobierno nacional es dividir al peronismo”

En su discurso, Jorge Busti contó: “hace rato que vengo hablando con el gobernador, no vengo hablando de ningún cargo en particular porque no me interesa. Vengo hablando de los problemas que él tiene, como lograr el equilibrio financiero de la provincia para poder mandar en tiempo y forma las partidas correspondientes para tener una provincia previsible”.

Y agregó que cree que normalizar las cuentas de la provincia es el primero punto para “centralizar la necesidad del frente”. “Si nosotros queremos que al gobernador no lo atienda una ordenanza después de las elecciones tenemos que ganar en las elecciones de octubre”, enfatizó Busti.

En cuanto al Gobierno nacional, y las elecciones que se vienen, el ex mandatario y jefe del FEF, afirmó que “la gente ha detectado que la política del PRO, la política del gobierno nacional, es dividir al peronismo, es poner como puching ball a ciertas personas que han expresado al gobierno de los últimos años pero que no representan al conjunto del peronismo”.

En ese sentido, pidió tolerancia para construir un frente electoral y sostuvo que, en su momento, “nosotros nos fuimos del Partido Justicialista porque no admitíamos el pensamiento único, porque teníamos disidencias con cosas que hoy nos avergüenzan y aparecen en la televisión, pero que no somos antikirchneristas, que tenemos por sobre todas las cosas una vocación peronista”.

Bordet llegó al club Palma Juniors antes de que Busti dijera sus últimas palabras. El ex mandatario interrumpió su alocución y dio la orden de poner la marcha peronista para recibir al gobernador. Una vez en el palco, Busti le dijo a Bordet: “que te ilumine Dios para hacer un frente que dé la victoria, que levante bien el federalismo y que al lado tuyo vamos a estar nosotros para acompañarte”.

Bordet: “estamos construyendo, no estamos amontonando”

El discurso de Bordet fue extenso. Habló de la situación que vive Concordia con la crecida del río Uruguay y de las dificultades financieras de la provincia. Recordó que fue funcionario de Busti -en referencia a que fue ministro de Salud y Acción Social en 2005- y luego fundamentó la necesidad del frente electoral que incluyó duras críticas al Gobierno de Macri.

“Cuando nosotros decimos que este gobierno está en las antípodas de nuestro pensamiento lo hacemos con la convicción de que podemos y debemos ser capaces de ofrecer una alternativa mejor para nuestra sociedad basada en los principios que tenemos doctrinarios, pero también sabemos que tenemos los dirigentes necesarios para llevar adelante esta transformación”, sostuvo.

Asimismo, consideró que “estos son tiempos de convocatoria a los jóvenes que tenemos en nuestro movimiento para que tomen y planten una bandera de que se puede cambiar nuestra provincia”.

En esa línea, manifestó: “nosotros somos la posibilidad de ofrecer a la sociedad entrerriana, con nuestros diputados que elijamos, una oportunidad para que esto pueda al menos frenarse y no se profundice con un ajuste brutal después de octubre, que es lo que están pensando y están diciendo”.

“Este freno tenemos que ponerlo en octubre, y para lograrlo hemos planteado la convocatoria a un gran frente político y hacer un frente político significa sumar las voluntades de aquellos partidos que históricamente estuvimos en acuerdos frentistas anteriores, en dirigentes con quienes tenemos una larga y trayectoria común de luchas y sobre todo en la adversidad”, añadió, efusivo.

Al mismo tiempo, Bordet enfatizó que “hacer este frente significa unir las mejores ideas, no significa amontonar: nosotros estamos construyendo, no estamos amontonando”.

En un tramo de su alocución se refirió a alcanzar un consenso para las candidaturas, y aclaró que se garantizará la posibilidad de competir a aquellos que quieran ir a internas. En ese marco se refirió al PRO, y criticó el proceso electoral que tuvo el partido amarillo en la provincia: “No vamos a forzar unidades, como sí lo están haciendo quienes pregonan la democracia y en la última no sé si llamarle elección interna, porque no hubo y votaron 300 personas en Nogoyá, obligaron a una lista única”, afirmó.

Por último, el mandatario manifestó: “nosotros vamos a optar por el consenso y garantizar también que todos puedan sumar a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), porque esto desenmascara cuando el gobierno quiere plantearle a la sociedad que la alternativa democrática son ellos y nosotros seguimos siendo el pasado. Nosotros vamos a ser el futuro porque tenemos los mejores cuadros dirigentes y porque además tenemos la propuesta política para poder sacar adelante esta provincia”.