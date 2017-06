14 ambulanciero en el Hospital para dos ambulancias es la definición del Hospital Justo José de Urquiza

La situación del hospital es complicada pero no hay dudas que los genios políticos que pergeñaron muchas situaciones ayudaron a que el Hospital este en una situación atípica, inesperada y preocupante.

El Dr. Hugo Cettour se sabe conserva hace muchos años un especial manejo del Hospital desde la sombra, donde su gente de confianza manejo muchas cosas hoy parece que son los primeros que abandonan el barco, en cambio hay otros que no importan los costos políticos que tengan quieren recuperar la conducción mientras esto sucede la gente pasa muchas horas a la intemperie, cada día hay menos médicos y los rumores crecen, encima el Ministro de Salud Renuncia y los sindicalistas abundan en reclamos que vienen sosteniendo hace tiempo y reafirman nosotros sostuvimos que esto iba a pasar.

Y aquí se impone para graficar la situación que si para dos ambulancias hay 14 choferes nombrados algo se hizo mal en el Hospital Justo José de Urquiza, cuando hay otros sectores que le falta gente.

Renuncia la Directora de Personal pero deja a cargo a su hija? Y además en su grupo político la Carrillo expresa lo siguiente:

En abril de este año, cumplí 10 años en la jefatura. He pasado x todos los estados, por distintas gestiones, con distintas formas de trabajo y no todas defendiendo el hospital público pero nunca vi lo de esta gestión. Gracias a toda la q me han dado una mano, los que me apoyaron y confiaron en mí, eternamente agradecida Silvina Larrea.

Deja un par de frases tremendas “No todas las gestiones defendiendo al Hospital”, no tendría que haber ido a la Justicia?

Pero cuando grafica lo de esta gestión tendría que hacer público los temas.

Quien maneja el Hospital Justo José de Urquiza?

Para colmo de males las culpas se echan afuera de las distintas gestiones “y si Lauritto insiste con esa soberbia el hospital no lo levanta NADIE”.

No hay dudas parece que el Dr. Laurito es a quien hay que pegar cuando en el ambiente políticos todos saben que fue el bastión políticos del Dr. Hugo Cettour y de la agrupación política la Carrillo.

Ahora el fondo de la cuestión parece que a nadie le preocupa, conservar sus trabajos, el prestigio que aún tiene el hospital Justo José De Urquiza y atender la salud publica.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta