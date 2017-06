Le pusieron a la venta un regador a Lauritto

Sin dudas el Municipio es una caja Pandora, me llamaba la atención de un regador subido arriba de camión que se expuso a la venta enfrente del Monumento Urquiza pero lo que más me sorprendió fue el color amarillo.

Pasaba a diario por el lugar y pensaba en la Bomba Tucumana con su tema la pollera amarilla o el Tractor Amarillo o Zapato Veloz etc. Etc. Pero cuando llegue al fondo de la cuestión me preocupe, me indigne y al final me ría porque no hay dudas que son originales los muchachos o muchachas.

El fondo de la cuestión que al regador lo llevaron a un taller mecánico para su arreglo, personajes que de día se ponen una traje de inocente, decente y una aureola de honesto pero en el fondo son unos triste ladrones que al único que cagan es a José Lauritto. Todos tienen apellido y nombre y están cercano al poder político.

Ahora lo pintaron al regador de amarillo y misteriosamente se puso en exhibición enfrente del Monumento Urquiza para su venta hasta que alguien denuncio que era el regador del Municipio, el cual hoy se encuentra en los talleres municipales, pero lo que es aún peor que muchos sabían y que el único que puso las cosas en su lugar fue el intendente de la ciudad.

Sin dejar de rezar un rosario de insultos a sus funcionarios que creen que gobernar es robar.

Claro como abogado el Dr. Laurito sabe que es un delito penal, que o casualmente lo implica a él directamente, pero que no puede entender cuanto desapego a conservar el bien del Municipio.

Y como quien no quiere la cosa el regador volvió al municipio luego de varias puteadas de Lauritto a sus hipócritas funcionarios que visten ropa de honesto y no dejan de pensar en algún negocio inesperado en todo momento.

Después le piden a Lauritto que despegue en su gestión cuando no se puede dar vuelta sin desconfiar.

Ahora el Municipio tiene un regador amarillo la ingeniera no descansa, No propaganda PRO, es una idea de los honestos que rodean a Lauritto.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla