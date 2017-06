Agustín Bordagaray: Lauritto no empezó a gestionar – Tiene todo para ser líder político pero solo depende de el

El contador Municipal deslizo un par de frases que trascienden lo local y que generaron distintas miradas, sin ofender, ni subestimar al intendente Lauritto pero que sin dudas van a marcar un antes y un después.

En el programa Radial YO NO SE MAÑANA que se emiten por las Radios Latina 99,9 y Folk 107,7 dejo algunas miradas políticas de un hombre como Lauritto que no lo tiene en cuenta en su estructura política.

Conocido es que pertenece al grupo político de Marcelo Bisogni, aunque este espacio político hoy este dormido esperando que el sol salga y que fundamentalmente Bisogni se decida a mostrarse mientras tanto despunta el vicio de la radio.

Preguntado cuál era su opinión sobre distintos actores sociales en el departamento Uruguay, sin doble discurso esgrimió “Josu Eduardo Lauritto todavía no empezó a gestionar” está tapando los imprevistos y los problemas de fondo, calles, servicios etc. todavía no hay solución, desconozco si tiene alguna planificación, plan o estrategia que pondrá en marcha en los dos últimos tramos de su gestión. Yo no pertenezco a su grupo político y no puedo aseverar que esté esperando el momento justo, si puedo opinar que no observo que su gestión haya empezado.

Y creo que es junto a Gustavo Bordet uno de los dos políticos más importante que hoy tiene Entre Ríos, pero debe decidirse asumir el rol de conductor en el peronismo, justo en un momento donde Bordet está muy solo y necesita gobernar con un gobierno nacional contrario y es necesario que aparezca una figura como Lauritto para liderar un tiempo distinto apoyando al gobernador y conduciendo a un peronismo que navega a la deriva.

Marcelo Bisogni es mi amigo y mi opinión sobre él es muy personal para mí “fue el mejor de toda la historia de Concepción del Uruguay, es más impuso a Carlos Schepens”.

XCarlos Guillermo Schepens dejo un municipio equilibrado, en las finanzas, tal vez sobredimensionado en gente.

Carlos José Scelzi el mejor dirigente peronista de todas las épocas, de esto ya no caben dudas por mucho tiempo se sostuvo que Lauritto y el eran enemigos políticos, pero la realidad demostró todas las definiciones políticas del peronismo fueron tomados por ambos siempre y el PJ gano en los últimos 30 años.

Si tal el error político de estos dos dirigentes haya sido no haber generada una nueva camada de compañeros que puedan asumir estos tiempos, un ejemplo es Concordia ya preparan el candidato a gobernador para el 2023 y nosotros todavía no tenemos dos proyectos político para el 2019, ya que el único dirigente con esquema propio es Ezequiel Valdunciel.

Andrés Herbon le ofreció al CPN que haga un Pos Grado, es un grande Andresito, no sé si escucho la radio o siempre quiere quedar bien con el Dr. Que adelanta las jugadas. Un genio Andrés.

El Disparador Uruguay

