Héctor Montenegro fue proscripto en LT11

Volver atrás, le escribo a mi amigo Abelardo Santagelo a quien respeto un hombre de medio que le ofrecieron el lugar que ocupa hoy por su trayectoria, responsabilidad, honradez y criterio común pero si no se quiere hacer una nota a algún actor social que no piense como el PRO o sea potencialmente peligroso en sus declaraciones en principio no se lo debe invitar.

Seguramente el Director de LT11 se enteró tarde o no le avisaron o le hicieron la cama o alguien es más Papista que el Papa, lo cierto es que Radio LT11 quedo nuevamente como un medio que proscribe a la gente por no coincidir con CAMBIEMOS. Y el único responsable es el.

La periodista Laura Trull había comprometido a la once de la mañana una charla telefónica con el ex Concejal PJ Montenegro o dirigente de la CGT, hombre que armo una movida en contra de la suspensión de las pensiones por discapacidad, un rato después la misma periodista lo llama y le dice que no puede salir.

Encima agregando un comentario “Viste las cosas cambiaron ahora mandan otros y debemos agachar la cabeza”.

No se puede agachar la cabeza, si no se coincide hay que hacer otra cosa. Lo más fácil es echarle la culpa a otro.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta