José Ottavis: "Fuimos corruptos, mentirosos, manipuladores e interesados"

"Hicimos muchísimas cosas mal", reconoció el diputado bonarense, quien busca competir en la interna del PJ en la Provincia. "Cristina Kirchner es mi líder política", destacó

23 de junio de 2017

"Hicimos muchas cosas mal, fuimos corruptos, fuimos mentirosos, fuimos manipuladores, fuimos interesados, pero todas las personas son así". Esa fue una de las respuestas de José Ottavis en una entrevista en la que también debatió con el precandidato oficialista a diputado por la Ciudad, Fernando Iglesias.

Luego de la "autocrítica" en torno a las administraciones kirchneristas, el diputado bonaerense y figura de La Cámpora destacó que "no se puede pensar que una cosa es la sociedad y otra los individuos". "Un espacio político está conformado por personas. La gran mayoría de los concejales, los intendentes y los diputados son honestos. Hay ladrones pero son algunos, señalados, que no se los olvida nadie en la historia", resaltó Ottavis, en la nota brindada a El Trece.

El dirigente del peronismo bonaerense además se refirió a los próximos comicios; destacó: "Cristina Kirchner es mi líder política", y consideró que "las elecciones de octubre hay que tomarlas con más tranquilidad. Hay una oferta electoral que va a ser un plebiscito y la gente dirá". "La sociedad se da cuenta sola de lo que pasa. Yo no le voy a decir a la sociedad si está mejor o no en términos económicos y sociales que cuando estábamos nosotros. La elección que viene tenemos que presentar proyectos e ideas, no me voy a dedicar a hablar mal de lo que hace el Gobierno", opinó el aspirante a precandidato por el PJ bonaerense.

Justamente sobre esa posibilidad también habló Ottavis, quien, a pocas horas del cierre de las listas, se especula que podría competir con Florencio Randazzo y Mario Ishii en la interna del PJ bonaerense. Sin embargo, él mismo desmintió esa posibilidad: "No nos están dejando participar". "Hay sectores autoritarios en el partido que no quieren que participemos. Florencio Randazzo es un mal ciudadano que no quiere que chicos como nosotros participemos en una elección", concluyó.