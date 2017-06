Gustavo Baccón: Así que Adriana es Quilombera Silvio???

Bueno te explico: el ambulancia demoró 20 minutos, la policía menos de 10, el hospital y la comisaría son vecinos no???

Si trabajas 720 horas entre dos ambulancieros, eso viola todos los convenios laborales nacionales e internacionales. Eso pasa en en hospital de Santa Anita también?? 360 horas mensuales de trabajo un ambulanciero?? El director no lo sabe, el sindicato no lo ve?? Porque no te quejas antes de decir que mi mujer es Quilombera??? Siempre el hilo de corta por lo más débil que son tus vecinos, nunca tu reclamo es a los que te tienen en esas condiciones laborales???

Adriana no es Quilombera, reclama por sus derechos, cosa que no haces porque, evidentemente, no te da la NAFTA.

Cobrar full time y no estar también es corrupción, Silvio.

Y Adriana se quejó por las Dras que cobran 6 hs y trabajan dos, se quejó porque el libro de quejas hay que sacarlo de la guardia a las puteadas etc etc, no se quejó de TODOS los empleados, de vos precisamente, no tiene más que palabras de elogio, pero el miedo ( o no se que) te deja sin dignidad alguna, y arremetes contra la voz de muchos, créeme, que es la de Adriana, porque pensás que es más facil, que a los problemas hay que esconderlos abajo la alfombra o no se que carajos se te ocurrirá.

Otra duda: Seis heridos a un kilómetro del pueblo, decime a cuántos auxiliaron???

Te respondo: A Ninguno, sabés porque?, porque, una vez más, no llegaron a tiempo...

Y no me vengan con que es lo que se puede hacer, este año debe haber superado los dos millónes de pesos de presupuesto el hospital Becker, a eso hay que sumarle unos 400 mil que pone el municipio ( al año, según la página del municipio) y sumarle lo que consigue cooperadora.

Tres millones al año para que no lleguen?? Para que las Dras hagan el 20% de las horas laborables (al revés de ustedes, fíjate lo que son las cosas, y eso para vos está bien, no hay que ser "Quilombero", no hay que decir nada) para que el libro de quejas no esté a mano y siempre esté nuevo,ya que lo cambian después de cada queja??? Andaaaaaaa, tendrías que tener los ovarios de mi mujer así dejas de pensar que reclamar lo tuyo es ser "Quilombero"....