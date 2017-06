Se cayó el asfalto del 12 de octubre porque se impugnaron entre todos

En momentos donde la malaria es grande para todos parece que para los empresarios solo sirve sálvense quien pueda.

Una obra necesaria para Concepción del Uruguay la terminación del Bulevar 12 de Octubre y la continuación del Díaz Vélez, se licito y hubo que declararla desierta motivos simple los cinco oferentes se impugnaron entre sí.

Quien gana nadie absolutamente nadie.

Quien pierde todos las empresas necesitadas de obras públicas, el municipio necesitado de mostrar gestión y la ciudad que espera con los brazos abierto esta nueva descentralización en la ciudad

Pero lo notable es que solo se le echa la culpa a quien evalúa, pareciera que no les gusta que las cosas se hagan con transparencias, es más hay funcionarios que han anticipado no me pidan más concejos, que los asesores en las licitaciones o que escriba algo, declaraciones que resultan llamativas.

Muchos se preguntan si hacer las cosas bien son más fáciles por que hacerlas oscuras?

