La alegría de Cambiemos en Concepción del Uruguay

Definitivamente se comprende, pasaron muchos años para que la oposición pudiera festejar una obra pública y encima en dos meses fueron dos por un monto de 300 millones de pesos.

El Concejo Deliberante vivió un momento especial en la apertura de la Licitación por la Defensa Norte, donde el oficialismo estaba sereno y eufórica la oposición, se sacaba foto, se pusieron la camiseta de barrio, mientras el peronismo mirada azorado como disfrutaban sin ofender solo en defensa de dos obras públicas que van a generar 300 millones de pesos.

Ahora la honestidad de José Lauritto, sigue dando que hablar las primeras palabras de su discurso fueron Jorge Satto y Andrea Hassen como los precursores necesarios para llegar a este momento, no es una distinción mas es un reconocimiento justo y que habla como piensa y como acciona el intendente, destaco el gesto de los políticos de Cambiemos (PRO) lo que marco un silencio donde todos comprendieron las palabras de su jefe político.

Definitivamente Lauritto es un político diferente.

No recuerdo otra circunstancias como esta, solo me viene a la memoria aquella tarde que Entretenimiento de la Costa nos decía como se iban a invertir 41 millones pesos y donde los que eran peronista sufrían insultos, maltratos y de chorros para abajo no se escuchaba otra cosa hasta como detalle de aquella jornada apareció un Paragua Negro con leyendas ofensivas.

Lo que produjo una grieta que hasta el día de hoy no cerro.

Ojala Dios quiera que llegue el dinero y las obras se hagan por el bien de Concepción de Uruguay.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta