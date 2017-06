Otra vez las inspectoras Transito me hicieron correr el auto a otros lo dejan estacionar

La conducción de Transito en la ciudad es un desquicio por donde se lo mire su director Alfredo Gobbi quien se cree Dios y sus inspectores de Tránsitos los Doce Apósteles son los dueños absolutos de donde se puede o debe estacionar.

En mi caso personal es una anécdota estaciono busco un inspector y pregunto está bien o está mal y ahí me dicen como me paso esta semana ahí tapa la visión del que viene entonces procedo a correrlo, pero a los 15 minutos estaciona en el mismo lugar que había estacionado yo y le dicen si señor usted puede estacionar.

No creo que reciban Coimas creo que lo hacen de brutos, analfabetos y por indicaciones de sus superiores pero todo bien después se preguntan por qué les pegan, porque los insultan porque la gente no los respeta.

El juez de Falta es otro caso que no se comprende se formulan denuncias y no pasa nada, en la Fiscalía de la Municipalidad se hacen denuncias y nadie responde nada es como si la ley no existiera en la Municipalidad solo existan los amigos o tendrían que entender que hay algo más oscuro.

Días atrás al Sr. Gobbi lo cascaron o amablemente le pegaron, se hicieron denuncias penales cruzadas, ahora en un video que tengo en mi poder se puede observar como la municipalidad acarrea un auto con una linga, un móvil policial detrás los acompaña y otras denuncias penales hacia la municipalidad y para el Sr. Gobbi.

Pero esto se ha convertido en un gran negocio para los abogados del Municipio que toman los casos como extra propia y quien termina pagando es la Municipalidad.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla