Apertura del sobre de la defensa Norte 222 millones

Mucha expectativa en el contexto de la sociedad, pero la realidad es que solo 15 vecinos del Barrio Cantera 25 había presente en un reclamo histórico, seguro dirán muchos están inundados o aparecerán otras argumentaciones para justificar que 222 millones la obra más importante en la gestión Lauritto, la que reclaman hace muchísimos años, donde cada funcionario, legislador, concejal, hasta muchísimos gobernadores les mintieron descaradamente, en octubre largamos la licitación, ni proyecto había de la obra, era una mentira inescrupulosa la que le contaban mes a mes.

Ahora hay un adicional el barrio está dividido en varios sectores que representan no sé a quién porque la verdad esa obra es para todos y que solo hayan podido ir solo 15 vecinos es una verdadera vergüenza, desde el lugar que se lo mire, es no dimensionar que hoy la ciudad tiene otras prioridades absolutamente más importantes para muchos barrios que se le podrían dar solución con ese dinero, pero privo la palabra y dar repuestas a un sector de la ciudad que lo necesita, según las misma inundaciones no más de 150 familias pero muchas veces los gestos no se entienden.

Todos creen tener derecho a que le den soluciones y nada a cambio, ningún empresario local si bien la UTE está conformada por Pietroboni, nadie de la firma estuvo presente en la apertura en la única oferta que había. Hubo gente de la otra empresa que conforman la UTE.

Y después tenemos que soportar a Empresarios que hablen pestes, que digan no tenemos obras, nuestras empresas ven un panorama triste y cuando tienen una oportunidad miran para otro lado. Como la gata flora.

