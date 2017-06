Cierre de listas – con una mirada en una encuesta real donde hay distintas expectativas el PJ 10 Listas – Cambiemos 3 – Socialismo 1 – Izquierda Entrerriana 1

Parece que no va cambiar demasiado el mapa político en el PJ Entrerriano por más que haya 10 listas, porque en definitiva no hay nada nuevo. Y competir con el caballo de comisario en toda la provincia no va ser fácil. Como diría una Concejal Local "Un verdadero circo el PJ".

Las expectativas están puestas si alguna lista saca el 25 % de los votos lo que realmente sería catastrófico para el gobernador Bordet, Busti, Urribarri, Cresto aunque estos juegan a dos punta dado que el segundo candidato de la lista NO al Dedo lo aporta Cresto Padre y Don Sergio aporta el hombre Kirchnerista Barreto.

Otra circunstancia será observar que poder de convocatoria tiene Cristina Kirchner en Entre Ríos, si lograra alcanzar el 25% de los votos en la interna tendría otro efecto no deseado cuando se armó la lista de Unidad, por Gustavo Bordet, “Somos Entre Ríos”, dado que Jorge Barreto le sacaría el lugar a Gustavo “Tavi” Zavallo lo que es lo mismo que decir Jorge Pedro Busti. En esas circunstancias ganaría Sergio Urribarri archienemigo ahora del ex gobernador Don Jorge.

Otra cuestión que surge es saber luego de la primera convocatoria a estas elecciones cómo se posicionan en la provincia las tres referencias nacionales Macri, Cristina , Massa y saber cómo quedo parado el PJ nacional.

Para algunos peronistas parecería que todo será un trámite, lo que realmente descreo desde el mismo momento donde Bordet no pudo unificar a los díscolos, que armaron siete listas distintas habla que las cosas en el peronismo no están bien y los nombres de los conductores no son respetados.

Haciendo una rápida lectura no es una unión del peronismo es una muestra de Concordia de cómo se reparten el poder entre ellos y se lo pasan uno a otro.

Saber cómo cae esta cuestión en el resto del Peronismo Entrerriano.

Indudablemente está claro que Concepción del Uruguay, ósea Lauritto antes de empezar las elecciones es la gran perdedora, de ahora en más será importante saber si trabajaran para el triunfo de Concordia o harán la tabla o harán un trabajo para el 2019.

Lo bueno de estas elecciones que demostraran distrito por distrito donde estarán los votos peronistas, los votos kirchneristas y los votos que niegan a ambas alternativas políticas.

En CAMBIEMOS se inscribe otra historia, la interna que hace más de 100 años están aferrados los eternos radicales que miren que doblan, estrujan a su partido y no logran romperlo, ahora sus listas están armada con plasticola un caso emblemático es la millonaria qué nadie sabe que militancia tiene Alicia Marcuard, por lo menos en Concepción del Uruguay nunca milito en nada no conoce ni los barrios, solo se le conoce lucha por el campo. O en la Sociedad Rural. Seguro es una candidata del PRO.

Estimo que la lista de Mauricio Macri también tendrá un ojo puesto en Entre Ríos, pero se supone no tendrá inconveniente en imponerse en tierras entrerriana seguramente las otras dos listas pugnaran por espacios propios que pueden llegar a modificar la lista definitiva.

Ahora si pierde la lista oficialista que reempleo deberán armarse.

Los tres que encabezan Atilio Benedetti, Alejandro Carbó y Gracia Jaroslavsky con distintas conformaciones digna para la lectura política.

La lista de Benedetti es la oficialista integradas por PRO puros y UCR Puros. Y O funcionarios.

La lista de Alejandro Carbó que responde al PRO disidente y a radicales díscolos.

Y la última lista “renovación” encabezada por Gracia Jarolasky que es radical pura cepa, más el GEN pura cepa y Coalición Cívica pura cepa también. Sin el PRO.

Está en claro que los dirigentes ya ni respetan al Presidente de la Nación, ni a Frigerio a quien acusan de no permitir la libertad de las provincias.

Las declaraciones de Guillermo Vázquez son claras y contundentes: Al cierre de lista el ministro del interior reclamando que no se presente la lista de Gracia Jarolazky y las recriminaciones de funcionarios del ministerio del interior a Alejandro Carbo. Cambiemos es una propuesta política distinta y no se debe permitir que funcionario nacionales - que siguen con la decisión de aplicar discrecionalidad a la distribución de recursos - pretendan indicarnos a los entrerrianos quien debe estar en una lista y quiénes no.

Todos sabemos que eso solo lo decide el pueblo.

Parece final abierto en Cambiemos si fuera la interna peronista diríamos están que se prenden fuego.

El socialismo hizo uso de su personería jurídica para amparar a la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP); y Unidad Popular, fundado a nivel nacional por Víctor De Gennaro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y a la militancia que defiende las políticas de Sergio Massa, un combo interesante con candidatos que tienen alguna representación en distintas ciudades.

Emilio Martínez Garbino que representará al sector del massismo referente de Gualeguaychu, Verónica Magni (Partido Socialista – Concepción del Uruguay) y Marcelo Haddad (Paraná), un combo que será importante observar cómo anda en la primarias por que pueden definir votos futuros.

Todos apuestan a la polarización entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, pero la historia es contundente son elecciones medio término y los ciudadanos votan a los actores sociales no a los partidos políticos y el voto arrastre de Massa puede ser muy importante para esta fuerza. Algunas fichas hay que ponerles a pesar del que Socialismo venga de Capa Caida esta alternativa electoral le abre una puerta que hasta hace poco tiempo atrás no imaginaban.

Y por último nos queda La izquierda Entrerriana, que siempre suele tener una elección que nos los lleva a pasar a la historia, pero me parece importante que siempre defienden sus principios y donde no los abandonan por más que los resultados no sean favorables es una cualidad que algún día la ciudadanía les va a reconocer.

Hay que tener ideales muy fuertes para luchar contra todos, con el poder, contra el dinero y con la falta de estructura a lo largo y ancho de la provincia de Entre Ríos.

Las PASO en Entre Ríos no serán un solo tramite más serán una gran encuesta que definirán futuros inmediatos donde no hay espacio para no dejar de leer los resultados que arrojen las misma.

En estas elecciones intermedias también se juega algo importante romper con la votación que se viene dando en los últimos años de elecciones intermedia el voto en Blanco que en las últimas elecciones resulto segundo o tercero generando resultados inciertos a todos.

Somos Entre Ríos

Bordet irá con el frente justicialista “Somos Entre Ríos”, que aglutina a diferentes expresiones del peronismo local, el kirchnerismo y el massismo, y cuya lista estará encabezada por el ex intendente de Gualeguaychú Juan José Bahillo, seguido por Mayda Cresto, Gustavo Zavallo, Carolina Gaillard y Claudia Gieco, quienes se presentarán, en ese orden, en las primarias. Gaillard buscará renovar su mandato en la Cámara baja.

El actual diputado kirchnerista Jorge Barreto, que representa a Entre Ríos en una banca nacional, reservó en la Secretaria Electoral la Lista 10 –Frente para la Victoria-, nómina que encabezará, acompañado por Valeria Gómez, una referente del sindicato de La Bancaria, de Concepción del Uruguay. También integran la lista Miguel Pelandino, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Nancy Sosa, de Federal.

El ex senador nacional Augusto José María Alasino será el primer precandidato de la lista “Viva Perón; Viva Entre Ríos”, que lleva en segundo término a Carina Ivascov, seguida por Aníbal Vergara.

“La decisión surgió de un plenario de la CGT” local, dijo Vergara al anunciar que irá a internas, ocasión en la que reveló que estará acompañada por Lucrecia Castro, de Gualeguaychú, y Roberto Thea, de Concepción del Uruguay.

Lista 8 Libres pensadores: NO Al Dedo

Mario Angelini Concepción del Uruguay – Nildo Chiqui Cuello (Concordia) – Rosa Ferreyra (Paraná) – Oscar Chao Federal – Marcelo Ardisana Feliciano –

Suplentes – Pedro Valiente Concepción del Uruguay – Renee Reyna Paraná – Miguel Poggio Rosario del Tala

“Celeste por los trabajadores” impulsó un armado encabezado por el uruguayense, titular del gremio de Suphe, Víctor Castagnola. En segundo lugar promovió, desde Paraná campaña, a Graciela Butus, mientras que en el tercero hizo lo propio con, también la uruguayense, Susana Taborda.

“Fuerza nueva” anotó la lista 112 que lleva en los tres primeros lugares a Sebastián Miccelli, Anabella Romero y Víctor Moran.

“Justicia y Dignidad Peronista” fue con las postulaciones de Tania Acebal, Guillermo Díaz y, en tercer lugar, la uruguayense Úrsula Romero.

“Por la Producción, el Trabajo y la Justicia Social” es el nombre de otra de las boletas que se anotaron al filo del cierre este sábado. El sector irá a la competencia con el clásico en el peronismo entrerriano Gerardo González, a quien le siguen Gisela Farías y Eduardo Vidoni.

“Sentimiento Federal" que lleva a la cabeza a Miguel Pignolo, seguido por Dora Villamayor y por Wardi González.

"La Patria es el otro", impulsada por Claudia Valori, quien va como cabeza de nómina. En segundo puesto quedó Raúl Piazzentino y en tercero Liliana Battauz.

Cambiemos

En tanto, Cambiemos en Entre Ríos, a través de su acuerdo con radicales, el GEN, Unión por la Libertad, el Movimiento Social Entrerriano y el FE, presentó una lista que está integrada por el radical Atilio Benedetti, Alicia Marcuard, y Jorge Lacoste que completan Mario Toler y Chintya Cabrol. Como suplente Juan Orrico, Uriona Luis y Carla Dure.

Sin embargo, el frente deberá sortear una interna con la lista que lidera la ex diputada nacional Gracia Jaroslavsky, hija del ex diputado nacional alfonsinista, César Jaroslavsky, que estará acompañada en segundo término por Francisco Larocca del GEN y la abogada paranaense Fernanda Tardelli.

En esta lista, el cuarto y quinto lugar estará ocupado por el dirigente de la Coalición Cívica de Paraná, Jorge Signorelli y por Alfredo Crossa, de Villaguay.

A su vez y con el nombre “Ayudanos a cambiar”, se anotó en la contienda una lista en la que confluye el sector opositor al PRO en la provincia, liderado por Hernán Blázquez, que sumó una agrupación del radicalismo, “Unión y Resistencia Radical”, que conduce Alejandro Carbó.

Los candidatos son: Alejandro Carbo; Graciela Castro (PRO disidente); 3 Mariana Lamboglia (UCR- La Paz); Marcelo Olivero (PRO disidente Concordia); Evelyn Portillo (PRO disidente Paraná).

El socialismo

Por su lado, hizo uso de su personería jurídica para amparar a la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP); y Unidad Popular, fundado a nivel nacional por Víctor De Gennaro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y llevará como candidato en primer término al ex intendente de Gualeguaychú y dos veces diputado nacional, Emilio Martínez Garbino que representará a una sector del massismo que quedó fuera del acuerdo con el gobernador Bordet.

A Martínez Garbino lo acompañarán en la lista Verónica Magni (Partido Socialista – Concepción del Uruguay) y Marcelo Haddad (Paraná), mientras que Daniela Vera y Alberto Olivetti completarán, en ese orden, la nómina.

La izquierda entrerriana no tendrá internas.

Nadia Burgos, Luis Meiners, Gabriel Geist, Marianela Valdez y Víctor Romero son los candidatos que impulsa el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda. La izquierda resolvió presentarse a las elecciones con su sello y evitó, a diferencia de la estrategia del peronismo y de Cambiemos en la provincia, la constitución de un frente con otras fuerzas.

“Las compañeras y los compañeros han expresado una firme decisión de dar pelea en estas elecciones legislativas”, dijo Meiners sobre presentarse en la contienda para renovar las bancas en el Congreso Nacional, donde Entre Ríos pone en juego cinco escaños en Diputados.

Nadia Burgos es tesista en la licenciatura en Psicología y Luis Meiner es sociólogo, docente universitario y secundario. Gabriel Geist,es docente de historia, mientras que Marianela Valdez, es licenciada en Ciencias de la Educación, docente universitaria y secundaria y Víctor Romero, trabajador autónomo de Nogoyá, localidad distante a unos 100 kilómetros de Paraná.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla