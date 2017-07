Jorge Kleiman: BASAVILBASO,FELICES 130 AÑOS

Yo me apego a la tierra en que he nacido,

aquí están mis recuerdos y mis sueños,

aquí creció la sed de mis empeños

y aquí seré feliz o habré perdido.

Para vivir prefiero lo querido,

mi gente y mi ciudad, que son mis dueños,

el fuego del hogar ardido en leños

como arde el corazón, cuando está herido.

Aquí aprendí a querer, aquí he cantado,

aquí también sufrí y aquí he llorado

como el niño que fui.

Por eso no me voy, porque no puedo,

porque este es mi lugar y aquí me quedo;

otro será mejor, pero este es mío

Jorge Kleiman: Basavilbaso en FM CENTRO BASAVILBASO.