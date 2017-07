Daniel Enz en Concepción del Uruguay, acompañado por el socialismo local presento el libro el Clan

Estos son los extraños momentos donde mezclan lo cultural, lo político y lo social. No hay dudas que es un libro que el fondo de la cuestión es mostrar, no demonstrar por qué en muchos caso la justicia ya lo hizo o lo está haciendo la gestión de un ex gobernador Sergio Urribarri.

Un reciento donde había unas 80 personas de las cuales el 95% de los presentes pertenecía al socialismo, donde permanentemente se destacaban entre ellos y resaltaban los medios que pertenecen cada uno, o hacen usos de organizaciones sociales, una clase social donde creen que la lírica gobierna la política.

Tal vez tengan razón o serán los reyes de la honestidad, si lo mido por los resultados electorales no es así.

Alguna vez se tendrían que poner a pensar por que la sociedad no los elige para gobernar por lo menos en tierras entrerrianas.

Pero en mi caso personal concurro a este tipo de evento y me saco el sombrero por la fuerza, la militancia, la pertenencia que el socialismo vuelca en cada evento que arma, no hay dudas que sin dinero, ni poder económico le ponen mucha fuerza y están convencidos en todo lo que hacen. Me parece una cualidad importantísima en la vida aunque no comparta que los únicos capacitados sean ellos y los dueños de la verdad.

No tengo la menor idea porque la sociedad está cansada, no quiere o está podrida de hablar o escuchar de la corrupción un extraño fenómeno, que como en la tarde noche de viernes se expuso en Concepción del Uruguay.

El Dispara Uruguay