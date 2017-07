Robertito Cáceres un seguidor de sexto grado

La vida te da sorpresas y muchas veces la menos esperadas, en la noche del viernes en la parrilla el Monumento de la ciudad de Concepción del Uruguay, un niño y su padre se acercan a la mesa y Robertito me dice “No debes decir que no tenes oyentes menores a 25 años, yo tengo 8 años y te escucho todas las tarde noche”.

Extrañamente cuando las redes sociales se imponen en los más jóvenes este niño me reclamaba su lugar como un oyente más, cuando conversábamos y lo trataba de conocer un poquito más mi sorpresa fue mayor aun cuando pude descubrir que no es un niño mas no tengo dudas que este nuevo proyecto de argentino Dios le debe tener reservado algún futuro especial.

No es normal que Robertito de 8 años escuche un programa destinados a los actores sociales y a la política y además tenga tanta capacidad intelectual, una educación sorprendente y un desarrollo cultural increíble como el que posee. Un niño que cursa el primario en el colegio Sagrado Corazón.

Todos tenemos un don que mucha veces tardamos en descubrirlo, ahora Robertito sin duda va a ser un actor social muy importante en nuestra ciudad a futuro.

La actitud de Robertito Cáceres me dio una caricia al alma, cuando en esta profesión de periodista nos sorprende la crítica.

Gracias Robertito.

