La Despedida del CPN Néstor Diez tuvo Karaoke y Danzas

El mejor gabinete económico que ha tenido en la historia el Municipio de Concepción del Uruguay Néstor Diez, Oscar Colombo, Agustín Bordagaray, Carolina Caffa, Hugo León Ansaldi donde solo fue excluido por consensó general el CPN Fernando Picart, más las direcciones de Rentas y Contaduría festejaron y reinaba una camaradería especial y muy alegre.

No saben si era porque estaban pasaditos en Copa (aunque sabían que no iba a ver tés de alcoholemia o por qué no lo iban a ver más a Néstor Diez.

Son actores sociales fashion ahí no se baila, no hay cumbia solo se permite la danza entonces al compás de la danza, el Karaoke (de la mano de La Bicicleta - Carlos Vives feat Shakira (Karaoke) y el champagne Chandon brut nature transcurrió la velada.

Por lo que pudimos averiguar al Intendente de la ciudad tampoco la han invitado dado que cenaba en una tradicional parrilla de la ciudad, perdiéndose compartir los últimos momento con unos de los mejores CPN que ha tenido su gabinete.

