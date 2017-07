La historia Secreta del conflicto de Tres Arroyos con el Sindicato

A lo mejor tengo que terminando pidiéndole perdón al dueño de Granja Tres Arroyos al Sr. Joaquín De Gracia días atrás me enteraba del verdadero enojo que tiene este empresario.

Comprendo que cierta razón tenga ahora que se la agarre con los empleados o sindicalista no tiene ningún sentido porque la cuestión es política.

Días atrás vino el gobernador de la provincia y como ocurre últimamente en estos últimos seis meses el Sindicato de la Alimentación volvió a pedirle unos minutos y fiel a su estilo dialogo con los muchachos, pero esta vez en un tono de saturación les dijo hable hace un par de días atrás con Joaquín De Gracia pero está muy duro.

Esta fue la frase que me llevo a indagar un poco más, cuando suceden estas declaraciones siempre hay quien te dice en off de record lo que pasa.

Y efectivamente ahí surge cual es la razón, empiezan a comentarme con lujo de detalle, lógicamente te dicen no cuentes nada, no me mandes al frente y etc. Etc. Etc. El mismo verso de siempre.

Efectivamente el gobernador estuvo reunido con el empresario De Gracia y el Ministro de Gobierno Mauro Urribarri por la causa de la multa, donde el empresario le decía al gobernador ustedes no tienen códigos. Cuando aparecen estas cuestiones siempre hay intermediarios que buscan bajar los decibeles en este caso Mauro Urribarri le dice al empresario “estamos reunidos para buscar una solución” y el empresario rápido de reflejo se sacó de adentro el verdadero entripado “La verdad que vos tendría que callarte la boca, a Bordet y a tu viejo lo salve yo, quien les hizo ganar las elecciones en Entre Ríos fui yo, cuando compre y asumí el desafío de todos los frigoríficos que se cerraron y que la gente quedaba en la calle, hice un esfuerzo supremo sin necesidad solucione esos temas para que continuara con trabajo toda esa gente y era mucha”.

Y ahora ustedes me multan cuando tendrían que agradecerme.

Por eso digo en lo personal a lo mejor tengo que pedirle perdón al Sr. De Gracia por ser tan duro con él y con Carlos Guillermo Schepens que en realidad fue el mensajero, porque nadie se animaba a hablarlo y claro motivos le sobraban.

La política tiene estas cosas, los empresarios no gobiernan pero los políticos deberían comprender que las cuestiones se arreglan de otra manera, si hay alguien que podría haber mirado para otro lado y dejar a la gente que pierdan sus laburos era De Gracia una responsabilidad que no era suya el asume un compromiso social.

Pero encima le hace ganar la gobernación a Bordet, impide que salga a la luz la gestión Sergio Urribarri, dejar que este conflicto se extienda en el tiempo y tensar la cuerda sin medir las consecuencias finales es una locura.

Hoy los trabajadores de la Alimentación hace seis meses se le debe dinero, se puso en duda su continuidad, y el dueño enojado por la falta de sentido común del gobierno provincial un combo inentendible.

