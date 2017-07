Gustavo “Tavi” Zavallos no fue a caminar con el gobernador se fue a tomar un café con la ex concejal hot

Pensé que había visto todo en la política, que nada me sorprendería mas, pero es indudable la política es el arte de lo imposible, espero Don Jorge Pedro Busti no quiera matar al mensajero y comprenda lo importante, lo concreto y la responsabilidad que le cabe a su pupilo.

Busti llega al peronismo o vuelve o lo fueron a buscar cual quiera sea la razón es un hombre o el ultimo caudillo peronista que tiene todo el derecho a caminar en su partido y ha tenido el privilegio que Gustavo Bordet le otorgó una banca a su hijo predilecto Gustavo Tavi Zavallos, pero en la primera aparición cometió un error infantil, en vez de ir a la caminata se fue a tomar un café con Mónica Miletich, pero no por que no tenga derecho si no por la consecuencia que ese detalle implica.

Mientras caminaban con el gobernador, el intendente de la ciudad Lauritto y los candidatos Juan José Bahillo (1) y Carolina Galliard (4) Mayra Cresto (2) ausente siempre le ponen con aviso, pero no pudo venir a la fiesta de la ciudad y a este acto luego de la proclamación de los candidatos tampoco y para colmo de males vino Gustavo “Tavi” Zavallos (3) pero considero más importante tomar un café a las 12,30 del mediodía, cuando el calor y sol era extremadamente fuerte con una militante de su sector político.

Usando la frase del intendente de la ciudad “Está todo Bien”, “Yo no me quejo”, “No digo nada” ahora hago esfuerzos sobrehumanos dejo de lado a mi gente y encima vienen y desaíran al gobernador. “Yo no digo nada”.

Y nuestros obras que ya mostré y ya anuncie 20 veces.

Don Jorge no mate al cartero, dele lección a su hijo predilecto.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla