Lauritto “Presidente” Lanzo una militante de 90 años frente al busto de Perón y Evita

Apenas podía tenerse en pie, pero su espíritu de militante se veía que estaba intacto, estaba frente al micrófono el cual había pedido y de pronto surgió la frase, el eslogan, la muletilla de campaña, Lauritto es un hombre bueno, honrado, el mejor político de Entre Ríos, merece que sea “Presidente de la Nación”.

Nobleza obliga esta mujer dio una lección de militancia y compromiso político que tal vez muchos no alcancen a comprender, nunca vivirán esas instancia donde había que involucrarse y lo que es peor nadie se lo explica.

Mire el rostro de Lauritto, que presuponía “trágame tierra”, mire el rostro de Carlos José Scelzi que lo miraba a Lauritto y le decía “Yo no la mande”, “No la arme”, todo esto sucedía mientras la militante hablaba y nadie podíamos esconder la sorpresa de sus dichos.

Una nota de color, tierna, dulce, inesperado que no tapa el fondo de la cuestión un acto sin bombos, sin trapos, sin euforia, donde solo había 50 militantes contados.

Seguía observando y veía como Luis Carrozzo invitaba a todos los que estaban ahí, es más los empujaba para que se amontonen detrás de Lauritto suponía que era para la foto para que no salga tan solo y vacío el lugar.

Terminado el acto un par de funcionarios me dijo no escriba nada mañana Lauritto nos levanta y nos dice de todo por la poca gente que había.

Podría agregar los rostros o sus nombres pero no quiero volver sobre militantes que creen en la causa y que es importante dar la lucha. Pero siempre son los mismos y cada vez están más grande.

Ahora al momento de hacer el análisis tengo que tomar que a la mañana en la mateada de la sede del PJ local solo había 20 compañeros, compañeras.

La pregunta es Lauritto tiene 180 funcionarios, el peronismo conserva el poder hace más de 30 años.

Cuál es el compromiso?

Solo la moneda?

Cuál es la pertenencia a la causa?

O a lo mejor en estos actos Lauritto no mira quien fue y no se acuerda de quien no fue.

Decididamente Mario Carballo presidente del PJ Departamental navega solo a la deriva, tal vez los intereses personales tapen el bosque y no alcancen a comprender que el PJ como tal está agonizando y para salvarlo hacen falta todos y todas.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla