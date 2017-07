La sensación de la calle? a quién votar? Todo un dilema

Hay unas encuestas que van determinando que algunos espacios buscan la polarización entre Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner un escenario que ambos expresa les benéfica a los dos, pero la encuesta arroja otras dudas.

Por un lado hay un porcentaje alto que afirma que me equivoque en votar a Macri creí que iba ser otra cosa. No lo volvería a votar. Este gobierno no roba pero es insensible.

Pero estos mismos votantes afirman pero mi opción no es Cristina. No queremos volver a piqueteros con rostros tapados o punteros que se creen los dueños del barrio.

Y aquí aparecen tres alternativas una es elegir entre las dos lista restante que se presentan en Entre Ríos. Una es la Izquierda Unidad que todavía no representa una alternativa electoral.

La otra es la unión entre el socialismo – massismo y otros partidos que creo personalmente le va ganando la pulseada a la Izquierda.

Pero mirando los números de las elecciones de medio término en Entre Ríos, hay porcentajes muy altos donde el voto en blanco llego alcanzar a sacar el 23 % o el 15,8% son solos datos, cuando la gente no encuentra interlocutores válidos va a votar y vota en blanco lo que decididamente ayuda a quien sale primero.

A 40 días más del 60 % del electorado no ha decidido su voto otro dato.

Y otra cuestión que habrá que prestar atención que las PASO posibilita votar en el PJ a diez listas y en Cambiemos a 3. Los que pierden votaran al que gana?

Hace dos años en la ciudad dentro del oficialismo en la interna de las PASO los votos de la lista que perdió no fueron en la general al ganador. Otro dato.

El Disparador Uruguay

