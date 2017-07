Los eco de la Despedida del CPN Néstor Diez, todavía no se acallan en el Palacio Municipal

El Karaoke, las Danzas y el contorneo de sus cuerpos donde “el mejor gabinete económico que ha tenido en la historia del Municipio de Concepción del Uruguay Néstor Diez, Oscar Colombo, Agustín Bordagaray, Carolina Caffa, Hugo León Ansaldi; Roberto Sanabria” donde solo fue excluido por consensó general el CPN Fernando Picart.

Quien afirma que quien subscribe el presente artículo quiere hacerlo pelear con todos, ahora cuando le comenta al Dr. Lauritto “que están desactualizados y los manda a estudiar a Bordagaray y Machado” pretendiendo vender que soy el monje Negro de esta historia y la realidad indica que no hay límite para escalar sin mirar a quien se pisa.

A demás participaron del Karaoke las direcciones de Rentas y Contaduría festejaron, reinaba una camaradería especial, muy compinche todos y todas.

No saben si era porque estaban pasaditos en Copa (aunque sabían que no iba a ver tés de alcoholemia o tal vez por qué no lo iban a ver más a Néstor Diez.

Son actores sociales fashion ahí no se baila, no hay cumbia solo se permite la danza entonces al compás de la danza, el Karaoke (de la mano de La Bicicleta - Carlos Vives feat Shakira (Karaoke) y el champagne Chandon brut nature transcurrió la velada.

Por lo que pudimos averiguar al Intendente de la ciudad tampoco la han invitado dado que cenaba en una tradicional parrilla de la ciudad, perdiéndose compartir los últimos momento con unos de los mejores CPN que ha tenido su gabinete.

Las notas de color sin dudas fueron tres o Cuatro hechos que destacaron los mismo asistente una la denominaron el “el rechazo” , “el bailarín”, La Sorpresa” y “la cobardía”.

Dicen algunos de los presentes una de las mujeres presente invito a Bailar a otra hasta ahí una situación normal en estos tiempos, lo que sorprendió fue el rechazó con vos no bailo le dijo.

El Bailarín que se contorneaba y al compás de quien se ha tomado todo el vino les movía las manitos, las atrapaba con el maneo de su cintura y las atraía a bailar, un dandi un verdadero conquistador.

La Sorpresa “El Barón lindo que disparo”, se asustó tenía un motivo la mujer muy bonita ella y daba miedo había que tener resto ahí, el hombre conocedor de sus limitaciones le dijo que no bailaba, soldado que huye sirve para otra guerra.

La “cobardía” alguien perdió el habla tratando de convencer a uno por uno para que no suban fotos al Facebook o las redes sociales, mira que mi mujer me amenazo no quiere verme en una imagen con fulanita, mira que dormís afuera. Celosa la Sra.

El Disparador Uruguay

