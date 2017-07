Una cena 28 familias, que sorpresa me lleve? Que piensan

La verdad que ni asistiendo a esparcimiento puedo dejar de lado mi profesión de analizar las opiniones de los diferentes actores sociales que están alejados de la política, que no la conocen y lo que es aún peor no les interesa participar por que opinan que es muy sucia.

Opiniones parcializadas, de un sector, donde no había juventud, matrimonios afianzados en el tiempo con distintas situaciones económicas y distintas realidades sociales, ahora en el momento de intercambiar como vamos, hacia donde vamos o las expectativas personales sorprenden las miradas de cada uno.

Hay tres generaciones que no les gusta trabajar?

Hay subsidios que se dieron a diestra y siniestra?

El gobierno de Cristina fue lamentable?

Los aumentos son lógicos?

Es la herencia?

Hay que Bajar las cargas sociales?

Los sindicatos son el cáncer de este país?

Los supermercados Chinos, Los Bolivianos y su conducta de laburo?

La educación, los hospitales etc., están así por ciudadanos de otros países?

La Justicia tendría que meter presa a Cristina.

Estas cenas además de compartir el cumpleaños de un amigo sirven para escuchar campanas de actores sociales que no están ligados a la política y que sostienen diagnósticos tan disimiles que nunca terminan de sorprenderme.

En realidad hubo definiciones tan impactante que me llevaron a redactar estas líneas, cuando hablan de tres generaciones de argentinos que no quieren laburar, solo quieren regalos ir a los actos políticos pagos.

El mayor problema que tienen las empresas hoy son los sindicatos que solo buscan un rédito para ellos, solo basta ver que la mayoría de los gremios tiene los mismo sindicalistas de hace treinta años atrás.

La baja a los subsidios por discapacidad está bien que se lo dieran de baja había que establecer la cantidad de truchos que existían e existen.

La llegada de los supermercados chinos y las tiendas de los bolivianos marcaron otra cultura del trabajo, ahora no hay días en la semana que no tengas lugar para comprar, aunque los precios no sean los mejores y la llegada de los mayoristas ayudan al pueblo.

Y así podría escribir un libro de temas tan disimiles que sorprenderían pero cenábamos un rico asado me preguntaba a mí mismo en que se equivocó el Kirchnerismo.

Como puede ser que nadie recuerde que se otorgaron viviendas, subsidios, los derechos humanos que entre paréntesis no existe como tema en estas cenas y que fue votada para gobernar tres periodos, buscaba repuesta en cada intervención de los distintos actores sociales y solo podía resumirla en el rechazó que en un sector de la sociedad genera Cristina.

Pero paradójicamente tenían miedo de que vuelva a ganar y la gente la vuelva a votar, había mucha seguridad en la crítica se dejaba ver a quien podrían votar cada uno de ellos, pero no había seguridad de que alcance para ganar.

No hay dudas que este tipo de eventos entre amigos que compartimos el disenso en el pensamiento político, social etc. Podamos irnos con una serie de argumentos que la argentina va por buen camino y que hay gente que esta dispuesta a sostener al gobierno de Mauricio Macri.

El viernes estuve en el lanzamiento de Cambiemos y ninguno de estos actores sociales estuvo presente en ese acto no había más de 150 personas, pero sabrá Macri que sus votantes no son militantes son simplemente actores sociales?

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla