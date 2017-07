Carlos José Scelzi prepara el regreso con mucho camuflage

Incansable el dirigente que por muchos años supo alinear a gran parte del peronismo, hoy en una etapa distinta está alineado a José Lauritto y podemos afirmar que ambos construyen las estrategias políticas de hoy y de mañana en Concepción del Uruguay.

La primera movida apoyar al gobernador dejar que el mismo elija a los diputados nacionales la concretaron ambos opinan que poner un hombre del riñón no es ningún negocio y si poner mucho en juego, todas las cartas están echadas rumbo al 2019, Lauritto en la Provincia Scelzi en la ciudad, un acuerdo implícito, no escrito pero donde ambos ganan.

No rompen la construcción de Don José en el departamento Uruguay, donde todo queda intacto y donde la primera exigencia empieza en el 2017, donde hay un requisito sin ecuánime ganar sí o sí.

Ahora donde no hay necesidad de posicionar es a Lauritto tiene un lugar en la provincia hoy por hoy sin ningún peso específico, las encuestas lo sindican como uno de los dos hombres con mejor intención de votos en todo Entre Ríos, solo un dato que hoy es una muestra para armar una estrategia solo para eso pero para el 2019 el agua deberá recorrer mucho trecho y habar varios cambios.

Ahora el camino de Carlos José es más sinuoso y el horizonte viene con turbulencia Marcelo Bisogni el niño prodigo de Carlos José Scelzi, jura y perjura que no quiere volver, que no cuenten con él. Ahí aparece el nombre que no tendría bolilla negra en José Eduardo el Dr. Ricardo Vales ya desprendido de sus viejas compañías que le ocasionaron más de un disgusto.

Está haciendo la colimba y a fuerza de ser sincero donde hay una necesidad el esta, aunque es el Secretario de Gobierno, cumple funciones como Jefe de Gabinete sin querer le gano un espacio al Dr. Carrozó que alimento la esperanza de irse como Senador Provincial, error estratégico del Dr. Pero que tiene la alternativa de jubilarse aunque personalmente descreo que el animal político que Carrozó lleva adentro deje todo para ir a leer los diarios a su casa.

Seguramente Carlos José espere las próximas elecciones, si gana el PJ en la Ciudad y en el departamento empiece a mover las fichas de otra manera, por ahora empieza a recuperar los viejos alfiles sin promesas y con mucha sutileza.

Nombres tiene un par más solamente sabe que el nombre es de su riñón aunque Lauritto tenga derecho a veto y él tiene la obligación de demostrar que puede armar.

Primero Agosto y luego Octubre tienen la repuesta falta poquito casi nada en un año complicado.

El Disparador Uruguay

