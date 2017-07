El nuevo curro en el Municipio

Como si no le sobraran alternativas de Kiosco en la Municipalidad de Concepción del Uruguay, ahora descubrieron otro.

Cada día se van aplicando normas para ir expulsando los Kiosco pero el ingenuo popular no descansa dicen que había empresarios que iban a comprar pliegos de licitación y según la cara le decían no hay más copias se vendieron tantos que no quedaron, cuando en realidad es una estrategia nueva para solo invitar a algunos.

Algunos de esos empresarios se enojaron y patearon el Tablero, todas estas situaciones salen a la Luz cuando el Intendente de la ciudad no está en la Citi.

No hay dudas el ingenio popular no descansa, el Kisoco Municipal esta patentado hace años.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots.