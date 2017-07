Cambiemos con crisis de identidad donde estaban los radicales en el lanzamiento

Unas 150 militantes, funcionarios del PRO, de la Unión Cívica Radical sin temor a equivocarme me sobran los dedos de las dos manos para definir el compromiso que asumieron con esta lista.

Seguramente mañana saldrán a explicar que no estuvieron por el tiempo, por inconvenientes personales o buscaran alguna explicación elite para demostrar que están pero no se muestran.

Pero vamos por parte porque fue un acto muy sabroso, una ausencia que se noto fue la de Mauro Vason un funcionario, distinto cobra en dólares y unos de los mejores sueldos del País.

Otro fue el Director de LT11 Abelardo Santangelo, quien parece no tener compromiso partidario y que llego a ese lugar por medio de un para caída y que fue elegido por su capacidad personal y no por su pertenencia al radicalismo, todo lo contrario del Hombre de la Fusta Martin Morasan que oficio de locutor oficial.

Como siempre sobresalió Marta Capelletti (Funcionaria en LT11) organizando seguramente la cena que le brindarían a los que concurrieron al mitin.

La ausencia de la Concejal Radical pura cepa Karina Percara fue otra de las ausentes aunque seguramente etiquetara por la redes sociales lo que genera Cambiemos.

El Concejal José Luis Gurne (radical) sin dudas sigue siendo un señor de la política, siempre con perfil bajo pero comprendiendo donde está parado y la necesidad de mostrar con hechos que está en la lucha con Cambiemos en serio.

La presencia de Felicita Rodríguez también funcionaria o empleada en la CARU con salarios en dólares estuvo presente, sin dudas la radical, junto con su esposo el Dr. Osorio más sobresaliente de su partido. Ahora los otros Artusi no había ninguno. Son datos que no pasaron desapercibidos, el lanzamiento fue PRO pura cepa con algunas participaciones mínimas de la UCR.

Tal vez los militantes más sobresalientes y únicos de la UCR eran Chiquito Leopardo y su señora Estelita que uso un look PRO, PRO sombrero tipo el que usa la reina de Inglaterra, toda una dama Estelita.

Son solo datos para analizar el difícil equilibrio que deben estar haciendo una lista que carece del respaldo de su propia gente, si sacamos a los 10 radicales, que como máximo había en el acto, si sacamos a la gente que vino de distintos lugares de Entre Ríos, toda una odisea para llegar por el mal estado de la rutas entrerrianas, llegamos a la conclusión que de la ciudad no había más de 100 militantes cierto es todos comprometidos con la lista y el PRO.

Hay que tener en cuenta que Cambiemos es Gobierno Nacional y llama la atención como una fuerza nacional no crece en convocatoria con nuevos militantes tal vez serán los nuevos tiempos la inversa del peronismo.

Un escenario mal trecho, conservando el estilo Macri rectangular, rodeados de globos donde subieron seis o siete referentes y expusieron sus ideas que en definitiva se resumieron en afirman que Macri va a ganar en el 2017 y en el 2019 dejando claro que van por todo y que su adversario político es el kirchnerismo.

En la noche del viernes mientras observaba distintas caras, donde se puede afirmar había alegría, tenían expectativa, me auto afirmaba no hay dudas no Gano Macri las elecciones las perdió el Peronismo, algo se cortó, se rompió entre la gente o el votante y el PJ.

Y la otra inquietud que me lleve como se puede tener tanta seguridad que van a ganar las elecciones teniendo en cuenta que arman un acto y donde solo 100 personas de la ciudad asisten a él.

La interna de cambiemos en Entre Ríos va arrojar una sorpresa importante, no se puede mirar para otro lado cuando la UCR tiene en cada pueblo un adherente y por lo que se vio en este acto no están con la lista oficialista, me atrevería a arriesgar que el sistema Dhont armara una nueva lista.

