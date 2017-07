Martin Oliva: Hoy a la política hay que hacerla dos o tres meses antes de cada elección – Soy más Laurittista que Peronista

No hay dudas que si el Dr. Oliva está enojado conmigo no quiero imaginar cómo se va a poner después que lea el presente artículo, vivimos en un sistema democrático y si en la caja de resonancia política (el Honorable Concejo Deliberante) de cada ciudad solo se puede hacer política dos o tres veces antes de cada elección definitivamente estamos al horno o el Dr. prefiere una democracia dictatoriales me queda la duda.

No hay dudas que Oliva es políticamente incorrecto y que no sabe absolutamente nada de la política, de lo que costo instalar sistemas democráticos, de las muertes, de los costó sociales, de los sucesivas interrupciones democráticas, no puede ofender las vidas que han dejado militantes, políticos y ciudadanos debería alguien explicarle que significa vivir en democracia.

Como dice Lauritto “Guillermo Bebacua debería darles una clase”.

No pongo en duda la capacidad intelectual, su honestidad, su profesionalidad como médico y docente ahora no puedo dejar pasar que se diga que el Concejo Deliberante no es el recinto natural para hacer política.

Donde lo es Dr. Oliva en la Plaza?

Tuvo declaraciones en un programa televisivo del periodista Hugo Barreto donde dejo afirmaciones que desaniman al sistema democrático, como afirmar “qué en Concejo Deliberante deberían hacer políticas dos o tres meses antes de cada elección” un verdadero disparate democrático, si no quiere escuchar de política se equivocó de lugar, no debería seguir de vice intendente tendría que ocupar otro lugar, como creo que lo siente y su honestidad no le permite expresar otra cosa tiene sensaciones encontradas con lo que piensa y lo que debería decir.

Pero para confirmar que sus declaraciones políticas no se deben a un error de interpretación la reafirmación que “él es más Luarittista que Peronista” es la muestra más cabal de su desprecio por los políticos, ahora al momento de aceptar un cargo o al momento de pedir un cargo para su novia ahí existe el peronismo de turno o ahí se puede hacer política.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta