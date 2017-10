Elecciones legislativas nacionales Entre Ríos años 2009, 2011, 2013 y 2015

Solo datos estadísticos uno muy particular aunque la gente exprese desinterés y no conocer a los candidatos va a votar en el mismo porcentaje que si hubiera en juego cargos electivos más importante.

Se nota claramente que en elecciones intermedias la gente vota más distendida y que hay más de 269 mil votantes promedio que no votan a los partidos tradicionales o mayoritarios PJ – FPV o UCR – PRO no hay dudas esa cantidad de votantes podrían definir una elección pero prefieren otras alternativas políticas o el voto en Blanco.

Año 2009 232.597 votaron a otros partidos políticos o Voto en Blanco

Año 2011 314.415 votaron a otros partidos políticos o Voto en Blanco

Año 2013 270.941 votaron a otros partidos políticos o Voto en Blanco

Año 2015 259.079 votaron a otros partidos políticos o Voto en Blanco

Otra dato es la pérdida de votos que ha tenido el PJ unos 53 mil en dos años, no así la UCR que tiene muchos altibajos a lo mejor pierde por pocos votos y a los dos año solo saca un 20 % de los votos, el voto radical es sin duda el que más fluctúa.

Otra de las incógnitas si en estas elecciones habrá una tercera aternativa que supere los 100 mil votos, lo expreso por que el Socialismo en sí mismo y con diferentes acuerdos políticos es una organización política que perdió muchas expectativas electorales en las últimas elecciones.

Y el voto de Sergio Massa en el país en Entre Ríos no está referenciado claramente, no existieron afiches apoyando a esta lista, ni Emilio Martínez Garbino ha explicitado si pertenece o no a ese alternativa electoral. Más bien su lista esta referenciada al socialismo.

Con el diario del lunes el análisis es más fácil, nos gusta expresar datos concretos, reales y comportamientos de la gente en los últimos 6 años.

Hoy está claro que la gente no sabe a quién votar, no conoce a los candidatos, no quiere ir a votar pero creo que a último momento va a privar el espíritu democrático e ira a emitir su sufragio.

No hay dudas la gente tendrá que pensar si sigue apoyando al gobierno de Mauricio Macri, como dijo Frigerio el país Crece, bajamos la inflación y de apoco le está llegando a cada ciudadano un mejor vivir.

Si pretende que vuelva Cristina en el 2019, si a la corrupción todavía la recuerda o si no hay vuelta al pasado.

O si cree que es momento de Sergio Massa aunque en Entre Ríos no se sabe a qué lista apoya el tígrense.

Y en pago chico si los eternos radicales le ganan al presidente.

O si a Bordet la gente le dice que su gestión es aceptable.

Muchas dudas que se desvelaran el domingo que viene y otros que saldrán a la luz y harán que los funcionarios replantee sus estrategias para octubre.

Electores hábiles: 1.031.558 - Votos totales 873.041 - % de vot s/ electores hábiles 84,63

Fuerza política Diputados Votos % Cargos % S/ Total Votantes

Frente para la Victoria 308.742 42,30 2 35,36

Cambiemos 300.024 41,11 2 34,36

Unidos por una Nueva Alt. 121.085 16,59

Votos positivos 729.851 83,60

Votos en blanco 137.994 15,81

Votos anulados 5.196 0,60

Votos totales 873.041 100,00

Elecciones legislativas nacionales Entre Ríos 2013

Electores hábiles: 979.456 - Votos totales 873.041 - % de vot s/ electores hábiles 84,63

Fuerza política Diputados Votos % Cargos % S/ Total Votantes

Frente para la Victoria 362,046 46.65 3 44.81

A Unión Entre Ríos 181,700 23.41 1 22.49

U.C.R. 163,550 21.07 1 20.24

Otros Partidos (2) 68,864 0.09

Votos positivos 776.160

Votos en blanco 20.377 2.52

Votos anulados 11.358

Votos totales 807.895

Elecciones legislativas nacionales Entre Ríos 2011

Electores hábiles: 921.690 - Votos totales 759.262 - % de vot s/ electores hábiles 82,42

Fuerza política Diputados Votos % Cargos % S/ Total Votantes

Frente para la Victoria 340.282 58.73 3 44.80

U. C. R. 104.565 18,04 1 13.77

Otros 5 Partidos 134.615 23.23

Votos positivos 579.462

Votos en blanco 179.800 23.68

Votos totales 759.262

Elecciones legislativas nacionales Entre Ríos 2009

Electores hábiles: 891.058 - Votos totales 690.666 - % de vot s/ electores hábiles 77,52

Fuerza política Diputados Votos % Cargos % S/ Total Votantes

Frente para la Victoria 226.832 34.36 2 32.84

A. C. Social 231.137 35.08 3 33.46

Otros Partidos (8) 201.772 30.56 No alcanzaron al minimo del S. D Hont

Votos positivos 659.741

Votos en blanco 30.825 0,08

Votos totales 690.666

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla