El entorno de Lauritto cuando ganaba elecciones no influía y ahora que pierde son los responsables

No es un planteo loco, ni alejado a la realidad por que a fuerza de ser sinceros el entorno de Lauritto lo tiene desde al año 1998 y desde ese momento Lauritto nunca perdió una elección.

La primera elección que pierde Lauritto fue en el balotaje Macri - Scioli y esa derrota paso totalmente desapercibida pero que marcaba una bisagra que nadie alcanzo a comprender se usaba el argumento Lauritto no compitió acababa de ganar la intendencia, etc. Etc..

Ahora que pierde el peronismo por segunda vez en los últimos 34 años la culpa es del entorno o como paso en el PJ local le echaron la culpa a la militancia.

Lo real y concreto que hay cansancio de ver siempre a los mismo dirigentes, pero no es el solo argumento o que la gente no quiere a Cristina o que respaldo a Macri.

Un cumulo de cuestiones que se debaten más en las redes sociales y no donde tendría que hacerse la autocrítica porque la verdad es que nadie quiere renunciar, ningún funcionario le presento la renuncia a Bordet o a Lauritto paso todo lo contrario le echaron la culpa de todo y no hubo una mirada hacia adentro.

El entorno también es responsable en parte porque no fue capaz de ver la realidad que se venía, de decirle al intendente así como vamos perdemos, la gente esta demandando otras cuestiones, honestidad, transparencia, gestión, servicios, poder hablar con los funcionarios cuestiones básicas.

El entorno no puede solo estar atado a conservar sus cargos su función específica es sugerir aunque no le agrade al intendente mire Dr. Que vamos mal o estamos haciendo algunas cosas que no corresponden.

Ahora que perdió el peronismo por el entorno de Lauritto es también una falacia las responsabilidades son de todos pero el entorno tiene la responsabilidad de cuidar al intendente de eso son responsable.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla